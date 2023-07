Landrat verabschiedet „Mister ÖPNV“ in den Ruhestand

Eduard Stützle war seit seinem Eintritt ins Landratsamt Lindau im Jahr 1990 für den Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Landkreis zuständig. Bis zuletzt war „Mr. ÖPNV“, wie ihn Landrat Elmar Stegmann schmunzelnd bezeichnete, höchst engagiert. Nun wurde er im Rahmen der Sitzung des Kreistags in seinen wohl verdienten Ruhestand verabschiedet.

„Eduard Stützle hat sich über viele Jahre durch außerordentlich gute und fachlich fundierte Arbeit als Beauftragter für den ÖPNV einen besonderen Namen im Landkreis gemacht. Als Gesicht des ÖPNV war er immer ein kompetenter und geschätzter Ansprechpartner in allen Fragen des Personennahverkehrs. Er kennt nahezu jede Haltestelle und fast jede Zug– und Busverbindung aus dem Stegreif. Er war ein verlässlicher und engagierter Mitarbeiter des Landratsamts, der im Laufe der Jahre und Jahrzehnte viele Großprojekte und Herausforderungen angepackt und zur erfolgreichen Umsetzung gebracht hat — darunter den Beitritt zum Verkehrsverbund bodo, die Entwicklung und Fortschreibung des Nahverkehrskonzepts sowie die Neuvergabe der Buslinien, die ab Dezember diesen Jahres zur Umsetzung kommt. Eduard Stützle hat mit seiner Arbeit nicht nur dazu beigetragen, den öffentlichen Personennahverkehr im Kreisgebiet attraktiver und nachhaltiger zu gestalten, er ist durch seine menschliche Art Kunden und Kollegen stets auch in brenzlichen Situationen kompetent zur Seite gestanden“, so Landrat Elmar Stegmann bei der Verabschiedung in den Ruhestand. Im Namen der Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung sowie der Kreistagsmitglieder bedankte sich Stegmann und übergab ein besonderes Abschiedsgeschenk — darunter ein ausrangiertes Haltestellenschild. Die Nachfolge in der Planung und Organisation des ÖPNV hat Vanessa Pfeifle übernommen.