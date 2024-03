Landkreises Lindau appelliert an Gesellschaft

Als Reaktion auf ein rassistisches Gesetzt des Apartheid-Regimes ist am 21. März 1960 eine friedliche Demonstration in Sharpevilla (Südafrika) brutal niedergeschlagen worden. Dies hat 69 Menschen das Leben gekostet. Als Reaktion darauf haben die Vereinten Nationen 1966 den 21. März zum „Internationalen Tag gegen Rassismus“ ausgerufen.

Rassismus ist eine von vielen Formen der Diskriminierung, ebenso wie Antisemitismus, Sexismus oder Altersdiskriminierung. Dabei gibt es auch innerhalb von Rassismus unterschiedliche Varianten.

Es lasse sich nicht ausschließen, dass auch im Landkreis Lindau Menschen tagtäglich Formen von Rassismus und Diskriminierung erleben, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts Lindau.

Der Integrationsbeirat des Landkreises Lindau appelliert deshalb an die gesamte Gesellschaft: „Seid aufmerksam und rücksichtsvoll im täglichen Miteinander, denn gerade in schwierigen Zeiten ist menschlicher Zusammenhalt wichtiger denn je. Lasst uns gemeinsam Haltung zeigen gegen Rassismus und Diskriminierung, denn Vielfalt ist keine Schwäche, sondern eine Stärke“, heißt es weiter in der Pressemitteilung.