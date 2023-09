Der Zustrom an geflüchteten Menschen ist ungebrochen. Landräte und Bürgermeister weisen schon seit Monaten darauf hin, dass sowohl der Wohnraum als auch die Infrastruktur vor Ort nicht für so viele Menschen ausreichen. Auch im Landkreis Lindau musste am Donnerstag nun die Notunterkunft im Hauptgebäude des früheren Zeltplatzes in Sauters mit geflüchteten Menschen belegt werden.

Wie das Landratsamt Lindau in einer Pressemitteilung erklärt, handelt es sich um 18 allein reisende Männer im Alter von 20 bis 49 Jahren aus Afghanistan, der Türkei und dem Irak. Ein junger Mann kommt aus Gambia. Für die kommende Woche seien bereits wieder 20 Menschen angekündigt worden. „Für Geflüchtete steht uns nicht ausreichend adäquater Wohnraum zur Verfügung, so dass wir nun auf unsere Notunterkünfte zurückgreifen müssen,“ wird Landrat Elmar Stegmann zitiert.

Ziemlich abgelegen: das Hauptgebäude am ehemaligen Zeltplatz in Sauters. (Foto: Landratsamt Lindau )

Das Landratsamt habe große Mühen unternommen, um weiteren Wohnraum anzumieten. Doch auch wenn nach wie vor vereinzelt Wohnungen zur Anmietung angeboten würden: Sie reichten aufgrund des aktuell starken Zustroms nicht mehr aus.

Warum Sammelunterkünfte jetzt unvermeidlich sind

1116 Menschen wohnen derzeit in den dezentralen Unterkünften, die das Landratsamt angemietet hat. Es handelt sich hier um kleinere Wohneinheiten, die auf den gesamten Landkreis verteilt sind. Insgesamt leben 2261 Geflüchtete im Landkreis Lindau, darunter 1063 Menschen aus der Ukraine.

„Wir sind in der Vergangenheit mit der dezentralen Unterbringung sehr gut gefahren. Wenn Menschen nicht geballt untergebracht sind, werden Spannungen verringert und Integrationsbemühungen erleichtert,“ so der Landrat.

„Wir werden vor Ort im Regen stehen gelassen“

Dass nun doch Sammelunterkünfte aktiviert werden müssen, bedauert der Landrat und sieht die Verantwortung klar bei der Regierung in Berlin, die trotz der bundesweiten Rückmeldungen aus den Kommunen ihren nationalen Migrationskurs nicht ändere. „Wir werden vor Ort im Regen stehen gelassen und ich kann nicht erkennen, dass der Bund seine Verantwortung, die Flüchtlingssituation vor Ort in den Kommunen zu entschärfen, wahrnehmen möchte“, sagt er.

Wohnraum gesucht Wer Wohnraum für geflüchtete Menschen zur Verfügung stellen kann, kann sich direkt beim Landratsamt Lindau unter der E-Mail-Adresse [email protected] melden.

Stattdessen würden immer mehr „soziale Anreize für weitere Migrationswellen“ geschaffen. Gleichzeitig gelinge es der Migrationsbürokratie nicht, abgelehnte Asylbewerber zeitnah in ihre Heimatländer zurückzubringen.

Zum Einkaufen oder zum Arzt sind es lange Wege

In Sauters stehen den Geflüchteten nur Gemeinschaftsschlafräume, ein gemeinsamer Aufenthaltsraum samt Küche sowie Sammelsanitäranlagen zur Verfügung. Eine Anbindung an den ÖPNV ist erst in zwei Kilometer Entfernung gegeben. Auch Einkaufsmöglichkeiten oder ein Arzt sind erst nach 25 beziehungsweise 45 Minuten Fußmarsch erreichbar.

Dass die Situation alles andere als gut ist, sei Landrat Elmar Stegmann bewusst. Die alternative Notunterkunft in der FOS/BOS–Turnhalle in Lindau und noch vereinzelt vorhandene Wohnungen möchte er jedoch für Familien freihalten. „Wir müssen davon ausgehen, dass wir weiterhin Menschen zugewiesen bekommen und dann brauchen wir diesen Platz für Familien, die auf eine Infrastruktur, beispielsweise Kindertagesstätten, zugreifen müssen.“

Insgesamt stehen in der FOS/BOS–Turnhalle 80 Plätze bereit, in Sauters sind es 65.

In anderen schwäbischen Landkreisen hätten bereits leerstehende Möbelhäuser, Tragluft– und Industriehallen und sogar Zelte auf der grünen Wiese für die Unterbringung genutzt beziehungsweise vorbereitet werden müssen. „Die Menschen müssen dort langfristig ausharren, weil aufgrund des großen Zustroms an Geflüchteten die Kommunen nun — wie mehrfach davor gewarnt — an ihre Kapazitätsgrenzen kommen“, erläutert Landrat Elmar Stegmann, der auch Sprecher der schwäbischen Landräte ist.