Lindau

Ladendieb erwischt

Lindau / Lesedauer: 1 min

Ein 42-jähriger Mann ist am Mittwoch gegen 18. 50 Uhr dabei beobachtet worden, wie er in einem Lebensmittelmarkt in der Kemptener Straße Schokolade und Spirituosen in einen mitgeführten Rucksack steckte und dann das Geschäft verlassen wollten, ohne die Waren zu bezahlen.

Veröffentlicht: 21.12.2023, 13:23 Von: Lindauer Zeitung