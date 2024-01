Lindau

Ladendetektiv erwischt Dieb im Lindaupark

Lindau

Ein Ladendetektiv in einem Supermarkt im Lindaupark hat am Montag gegen 13. 30 Uhr einen 79-jährigen Rentner dabei beobachtet, wie er mehrere Lebensmittel in seine Tasche steckte und versuchte, mit dem Diebesgut das Geschäft zu verlassen.

09.01.2024