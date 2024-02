Kunst im leeren Laden

Beim Leerstand in vielen Läden auf der Insel gilt es, kreative Ideen zu entwickeln. Eine Pop-up-Ausstellung, das war ein Vorschlag der Kunstschaffenden in und um Lindau. So eine findet nun vom 2. bis 23. März statt.

Für eine Pop-up-Ausstellung wird eine Räumlichkeit für eine begrenzte Zeit hergerichtet und mit Kunst aufgewertet. Nach vielen Absagen hatten die Gruppe großes Glück mit den Besitzern des Hauses Cramergasse 3, die ihren Vorschlag einer Galerie auf Zeit großzügig und sichtlich freudig gespannt aufnahmen. Der ehemalige Tchibo-Laden in zentraler Lage auf der Insel wird zu einer Ausstellungsfläche für unterschiedlichste Kunst, die in den Lindauer Ateliers entsteht. Ab Samstag, 2. März, werden dort dann - jeweils Donnerstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr - 25 Kunstschaffende ihre Werke bis zum 23. März ausstellen. Sie freuen sich sehr, damit den Bewohnern und Gästen der Insel zeigen zu können, was hier alles an Kunst möglich ist. Und vielleicht bringen sie damit sogar einige andere Ladenbesitzer auf den Geschmack und dürfen anschließend weitere Pop-Up-Ausstellungen in einem der verwaisten Läden organisieren.

Gleichzeitig mit der Ausstellung findet am Samstag, 2. März, von 10 bis 17 Uhr der „Open Studio Day“ statt, den die Kulturämter der Stadt Bregenz und Lindau zusammen organisieren. Dabei öffnen Kunstschaffende in und um Lindau, im Laiblachtal und Bregenz ihre Ateliers. Viele der Künstlerinnen und Künstler, die dabei mitmachen, zeigen gleichzeitig eines ihrer Werke in der Pop-up-Ausstellung - so kann diese auch als Startpunkt genommen werden, um sich auf die vielfältige und abwechslungsreiche Kreativität einzustimmen.