Wenn der Schreiner Manfred Schädler auf einer Baustelle ist, läuft vieles geräuschlos ab. Braucht er von einem Kollegen einen Hammer, dann macht er mit seinem Arm eine Hammerbewegung. Der Schreiner ist gehörlos. Sein Handwerk beeinträchtigt das nicht.

Trotzdem weigerte sich vor einiger Zeit ein Kunde, der Firma, für die er arbeitet, die komplette Rechnung für einen Auftrag zu bezahlen. Für einen Arbeiter mit Behinderung zahle er keinen Facharbeiterlohn, argumentierte der Kunde. Das hat Manfred Schädler so geärgert, dass er vor Gericht gezogen ist.

Der Zivilprozess am Lindauer Amtsgericht am Montagmorgen dauert gerade einmal eine halbe Stunde. Im Zuschauerraum sitzen Kollegen von Manfred Schädler, darunter dessen Chef Günther Heimpel. Seit 20 Jahren ist Schädler schon beim Sigmarszeller Fensterfachbetrieb Heimpel angestellt.

„Die meisten Kunden sind mit Mannes Arbeit sehr zufrieden“, sagt Heimpel im Gespräch nach der Gerichtsverhandlung. In den vielen Jahren habe es zwar auch ab und an mal einen Kommentar zur Behinderung seines Mitarbeiters gegeben. „Aber das war alles nichts im Vergleich zu dieser Mail“, sagt Heimpel. Wenn er an das Schreiben seines Kunden zurückdenkt, wird er heute noch wütend.

Es kam, als die Arbeiten auf der Baustelle bereits abgeschlossen waren. Die Gesamtrechnung betrug damals 38.000 Euro. In der E–Mail habe der Kunde geschrieben, dass er für einen Menschen mit Behinderung keinen Facharbeiterlohn bezahlen werde. Um 2000 Euro wollte er die Rechnung dadurch drücken. „An der Arbeit an sich gab es überhaupt nichts zu monieren“, sagt Heimpel. „Das ist Diskriminierung.“

Grundsätzlich habe der Kunde natürlich jedes Recht, nicht ordnungsgemäß ausgeführte Arbeiten zu monieren, erläutert Richter Ralf Grunert, der den Prozess am Amtsgericht leitet. „Was er aber nicht hat, ist das Recht, jemanden zu diskriminieren.“

Doch genau das sei mit der Pauschalkritik des Kunden geschehen. „Man darf nicht einfach sagen, hier wurde ein Schwerbehinderter beschäftigt und deswegen zahle ich weniger Geld“, sagt Richter Grunert und warnt: „Man muss sehr vorsichtig sein, was man schreibt.“

Der Anwalt des Kunden versicherte, dass es seinem Mandanten ausschließlich um die Leistung von Manfred Schädler gegangen sei. „Er hatte nicht die Absicht, jemanden zu diskriminieren.“ Der Mandant selbst sagte während der Verhandlung überhaupt nichts.

Zu einem Urteil kam es am Ende nicht — die beiden Parteien einigten sich. Der Kunde darf in Zukunft nicht mehr behaupten, dass die Arbeit von Manfred Schädler wegen dessen Behinderung nicht der Leistung eines Facharbeiters entspreche. Im Gegenzug behält er das Recht, sich mit handwerklicher Kritik an die Firma Heimpel zu wenden.

„Mit diesem Vergleich haben wir in dem Fall erreicht, was wir wollten“, sagt Schädlers Anwalt Joachim Huth. Ob der Kunde die fehlenden 2000 Euro noch zahlen muss oder nicht, war nicht Gegenstand des Prozesses.

Manfred Schädler konnte sich vor Gericht nicht äußern, denn für den Gehörlosen gab es keinen Dolmetscher. Dass er sich über die Diskriminierung noch immer ärgert, ist ihm nach der Verhandlung aber deutlich anzusehen.

Als der Prozess vorbei ist, macht auch seine Kollegin Isabel Walliser ihrem Ärger Luft. „Der Manfred arbeitet genauso gut wie all seine anderen Kollegen“, sagt sie. Wäre es nach ihr gegangen, dann hätte sich der Kunde vor Gericht bei ihrem Kollegen entschuldigen müssen.