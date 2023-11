Kulturherbst in Lindau

Artistik und Musik-Comedy, Erzählungen von den höchsten Bergen und wortgewandte Spiele um menschliche Abgründe, mitreißende Musik und phantasievolles Theater, Harfen und Beatboxen ‐ so sieht laut Ankündigung der Lindauer Kulturherbst aus.

Am Samstag, 25. November, kommen die A-Cappella Deutschpoeten „Anders“ um 20 Uhr auf den Kulturboden in der Kulturfabrik.

Anders schreiben laut Mitteilung smarte Popsongs auf Deutsch, die die Darbietungsform A-cappella ernst nehmen und dabei mehr sind als instrumentennachahmende Coversongs aktueller Charthits oder nostalgische Lieder über die Flora auf dem Balkon.

Mit ihrem neuen Programm „Kurzurlaub“ präsentieren die Freiburger das, was sie am besten können: Songs, die berühren. Die fünf Sänger werden zu musikalischen Erzählern, die ihre eigenen Geschichten schreiben, mal melancholisch-tiefsinnig, mal humorvoll-ironisch und mitunter auch herzzerreißend komisch. Auf poetische Weise werden sie so zu Beobachtern des ganz normalen Wahnsinns, der sich Leben nennt. Mit ihrem neuen Programm versprechen die Freiburger Songpoeten laut Pressemitteilung einen Kurzurlaub für Herz, Geist und Seele, eine Reise raus aus dem Alltag, rein in die musikalische Gefühlswelt der fünf Sänger ‐ die ganz schnell auch zu unserer Eigenen wird.

Karten und Info: Kulturfabrik Lindenberg, Museumsplatz 1, 88161 Lindenberg, Telefon 08381/9284310 und online unter www.lindenberg.de