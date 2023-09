Der Kugelfang eines Schießstandes des Lindauer Schützenhauses brennt. Kurzzeitig tritt das Feuer auch auf fünf Bäume über. Mittlerweile sind sie aber wieder gelöscht. Die Feuerwehr ist aktuell im Einsatz. Die Kemptener Straße ist zum Teil gesperrt.

Gegen 10.30 Uhr ging der Alarm ein. Der Kugelfang eines Schießstandes ein Stück hinter dem Schützenhaus in der Kemptener Straße hatte Feuer gefangen. In dem Fang liegt Holz, das brennt. Was der Grund für das Feuer ist, muss die Polizei noch ermitteln.

Für die Feuerwehr ist die größte Herausforderung, das Löschwasser bis zum Brand zu legen. „Der Einsatz wird noch einige Zeit dauern“, sagt Kommandant Florian Kainz.

Der Schießstand steht im Motzacher Wald. Auf fünf Bäume sei das Feuer wegen der Hitzestrahlung kurzzeitig übergegangen, die hat die Feuerwehr schon gelöscht. Es gibt noch Glutnester.

Keine akute Waldbrandgefahr

Wegen des vielen Regens der vergangenen Tage und Wochen gebe es keine akute Waldbrandgefahr, sagt Florian Kainz.

Die Kemptener Straße ist zwischen dem Esso–Kreisel und dem Kreisel in Niederhaus ist gesperrt.