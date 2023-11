Künstliche Intelligenz zur Messung der Luftqualität in Lindau

Mit der zunehmenden Urbanisierung und dem damit verbundenen Anstieg der Bevölkerung in städtischen Gebieten ist die Dekarbonisierung der Städte zu einer immer größeren Herausforderung geworden. Vor diesem Hintergrund und angesichts der beispiellosen Schadstoffbelastung durch den Stadtverkehr validiert Imaginext eine Software-as-a-Service-Lösung, die mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz untersucht, wie sich bestimmte Mobilitätsstrategien und nachhaltige Verkehrsmaßnahmen auf die Luftqualität auswirken. Die Sensoren dafür wurden in Lindau am Bodensee und in Cartagena, Spanien, aufgestellt. Das teilt die Stadt Lindau mit.

In Lindau fand Ende Oktober eine Veranstaltung des Projekts Imaginext statt, bei der sich alle Projektpartner zum ersten Mal persönlich trafen. Mit Imaginext zeigen die Projektleiter aus Spanien und Deutschland, wie die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene funktionieren kann.

Das Projekt Imaginext wird vom EIT Urban Mobility kofinanziert, einer Initiative des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts (EIT), einer Einrichtung der Europäischen Union. Ziel des Pilotprojekts ist die Bekämpfung der durch Mobilität verursachten Luftverschmutzung. Das Projekt steht für innovative Ansätze in verschiedenen Bereichen der nachhaltigen Mobilität und soll sich positiv auf die Gemeinschaft auswirken, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Lindau..

„Die Mobilitätsforschung ist ein zentraler Bestandteil unserer täglichen Arbeit; unser Hauptaugenmerk liegt darauf, unser Fachwissen und unsere Ressourcen zur Förderung von Innovation und Fortschritt im Bereich Logistik und Mobilität einzusetzen“, so Uwe Clausen, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik (IML). „Die Zusammenarbeit im Rahmen von Imaginext eröffnet uns eine weitere Möglichkeit, wegweisende Lösungen zu entwickeln, die die Gestaltung und Optimierung von Entscheidungsprozessen positiv beeinflussen“, so Clausen weiter. „Damit wollen wir einen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität selbst leisten. Mit Projekten wie Imaginext wollen wir die Zusammenarbeit zwischen Regierungen, Stadtplanern, Forschung/Wissenschaft und Industrie anregen und fördern.

Lindau ist ein idealer Standort für Imaginext. Das Pilotprojekt wurde während des Umbaus der Fahrradstraßen getartet, so dass die Luftqualität vor und nach dem Umbau gemessen werden kann. „Wir freuen uns, dass Lindau Teil des Forschungsprojekts Imaginext ist. Wir erhoffen uns von den Projektergebnissen, dass wir die Wirkung unserer Mobilitätsmaßnahmen messen können und so die nachhaltige Mobilität vor Ort gezielt fördern. Nur so ist es uns als Stadt möglich, den Verkehr langfristig umweltfreundlicher zu gestalten und neue Mobilitätslösungen und Technologien einzuführen“, so Lindaus Oberbürgermeisterin Claudia Alfons.