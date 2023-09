Bodensee-Vergissmeinnicht, Bodensee-Schwarzpappel und Strandling: Am Ufer des bayerischen Bodensees gedeihen zahlreiche Naturschätze und einzigartige Besonderheiten. Dass dies auch so bleibt, dafür sind Gebietsbetreuerinnen wie Isolde Miller zuständig. In einer Exkursion zeigt sie Kollegen aus ganz Bayern, wie ihre Arbeit am Bodensee aussieht.

70 Gebietsbetreuer gibt es in ganz Bayern. Und es soll sie auch weiterhin geben. Das versprach Dr. Christian Barth, Amtschef des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz, beim Herbsttreffen der Gebietsbetreuer in Lindau.

Das Bayerische Bodenseeufer ist ein Schatz. Damit er erhalten bleibt, gibt es in Bayern seit gut 20 Jahren Gebietsbetreuer. Sie sind „Kümmerer für die Natur“, wie Christian Barth die Naturschützer bezeichnete. „Die Gebietsbetreuung ist toll“, sagte er und betonte, dass das Projekt auch politisch „völlig unumstritten“ sei.

Mensch und Natur setzen dem Ufer zu

Die notwendige Finanzierung würde schon irgendwie beschafft. „Sie können ganz sorgenfrei der Zukunft entgegensehen.“ Die Institution Gebietsbetreuer habe sich mittlerweile etabliert, „die wollen wir weiterführen in der Kooperation Naturschutzfonds-Ministerium“.

Warum sich Gebietsbetreuer um die Naturschätze kümmern müssen, zeigte die Exkursion durch den Wäsen, zu der die Gebietsbetreuerin des Bund Naturschutz in Lindau, Isolde Miller, ihre Kollegen aus ganz Bayern an den bayerischen Bodensee eingeladen hatte. Klar war am Ende, dass dieser 18 Kilometer lange Uferstreifen auch weiterhin einen Kümmerer braucht. Denn nicht nur der Mensch macht ihm zu schaffen, auch die Natur.

Gebietsbetreuerin Isolde Miller führt ihre bayerischen Kollegen sowie Christian Barth, Amtschef des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz, durch den Wäsen. (Foto: Isabel de Placido )

Rechtlich geschützt wird der Uferbereich ab dem Lindauer Stadtteil Zech bis einschließlich Nonnenhorn dadurch, dass er als Schutzgebiet ausgewiesen ist. So sind die 5,6 Hektar große Wasserburger Bucht und die 27 Hektar große Reutiner Bucht Naturschutzgebiete. Am größten ist jedoch das Landschaftsschutzgebiet Bayerischer Bodenseeufer, das sich mit seinen 950 Hektar beinahe über die gesamte Länge des Bayerischen Bodenseeufers erstreckt. Nur einzelne Lücken am Aeschacher Ufer sind ausgenommen.

Nur noch 40 Prozent des Bodenseeufers sind „natürlich“ oder „naturnah“

Es soll das Ufer vor Bebauung schützen. „Das ist auch wichtig und notwendig“, sagte Miller und erklärte, dass das gesamte Bodenseeufer nur noch zu 20 Prozent „natürlich“ sei, weitere 20 Prozent seien „naturnah“ und die restlichen 60 Prozent lägen zwischen „beeinträchtigt und naturfremd“. „Deshalb ist es umso wichtiger, die verbliebenen 40 Prozent zu schützen.“ Gelungen ist dies, so sollten die Gebietsbetreuer im Laufe der Exkursion erfahren, im Wäsen, zum Teil bei der Villa Leuchtenberg, nicht aber bei der Therme.

Deckungsgleich mit dem Landschaftsschutzgebiet ist das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet, das sich zudem in den See hinein zieht. Das europäische Vogelschutzgebiet ist aufgeteilt in das Gebiet von der österreichischen Grenze bis zur Insel Lindau sowie der Insel Lindau bis zur baden-württembergischen Grenze hinter Nonnenhorn.

Quaggamuschel als neue Plage

Probleme im gesamten Uferbereich machen viele gebietsfremde Pflanzen- und Tierarten. Staudenknöterich und Springkraut etwa, oder aber die asiatische Körbchenmuschel, die es vor rund 15 Jahren in den See geschafft hat. Schlimmer noch ist die Quaggamuschel. Sie hat die in den 1960er Jahren eingeschleppte Dreikantmuschel verdrängt, die lange Jahre viele Wasservögel als Überwinterungsgäste angezogen hatte, weil sie Tauchente, Reiherente und Co schmeckte.

Die erst seit sechs Jahren im Bodensee nachgewiesene Quaggamuschel können die Wasservögel dagegen nicht fressen, weil sie zu tief im See lebt. Daher hat sie mittlerweile den kompletten Bodensee besiedelt. Eine Plage ist sie, weil sie Plankton filtert und damit den Fischen die Nahrung nimmt. Insbesondere das Felchen, das einst der Brotfisch der Bodenseefischer war, ist von dieser Nahrungskonkurrenz betroffen. Gefährlich sei diese Muschel für die Trinkwasserversorgung, weil sie den Entnahmestellen und sogar den Saugleitungen zusetzt.

Da laufen mir die Tränen. Gebietsbetreuerin Isolde Miller

Zu den Besonderheiten an Land zählt die Bodensee-Schwarzpappel, die es nur hier gibt. Sie unterscheidet sich von der Hybridpappel durch ihren breiteren Wuchs und dadurch, dass sie keine Misteln hat. Wie alle echten Schwarzpappeln, ist auch sie vom Aussterben bedroht. Allerdings wird sie zwischen 250 und 300 Jahre alt.

Wertvoll ist sie, weil sie Lebensraum für viele Tier- Vogel- und Insektenarten ist. Zudem ist sie äußerst windstabil, selbst wenn sie hohl ist. Umso trauriger ist, dass immer wieder Leute in ihr Feuer machen. In Wasserburg, so erzählt Miller, musste jetzt eine alte Schwarzpappel gefällt werden. Sie habe zwar den kräftigen Sturm Ende August überlebt. Danach hätten Leute wieder ein Feuer in ihr gemacht, das so heftig war, dass der Baum umgesägt werden musste. „Da laufen mir die Tränen“, sagt Miller.

Das Bodensee-Vergissmeinnicht gibt es nur noch an wenigen Stellen

Feuer zu machen, ist ohnehin am See verboten. Schon allein wegen der Strandrasengesellschaften, zu denen das Bodensee-Vergissmeinnicht gehört. Das im Frühjahr, und je nach Wasserstand auch im August, blühende Pflänzchen ist eine absolute Bodensee-Besonderheit. Früher, so erzählte Miller, gab es so viele, dass es wie ein blaues Band um den ganzen Bodensee herum blühte. Heute ist es ein Endemit, also eine Art, die nur in einem eng umgrenzten Gebiet vorkommt. Gefährdet wird es durch den Menschen, deren Lagerfeuer und am meisten durch Treibholz, das wegen des Rheindamms vermehrt an die Ufer zwischen Lindau und Nonnenhorn getrieben wird.