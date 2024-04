Die erste Bilanz des neuen Nahverkehrskonzepts haben die Kreisräte vor kurzem lebhaft diskutiert. Vor allem machen sie sich Gedanken, wie der Kreis Lindau mehr Menschen von den Regiobussen überzeugen kann. Ein Leser aus Hergensweiler wird indes so schnell nicht mehr in den Bus steigen. Für ihn ist klar, wieso die Akzeptanz nicht wächst.

Seit gut drei Monaten fahren die Regionalbusse im Landkreis Lindau mit neuen Taktfahrplänen, auf teilweise neuen Routen und im weitestgehend einheitlichen Design. Das neue Nahverkehrskonzept sehen die Verantwortlichen aus Politik und Landratsamt als wesentlichen Baustein hin zur Verkehrswende. Es soll Fahrten mit privaten Autos vermeiden helfen.

Erste Anlaufschwierigkeiten sind inzwischen weitgehend beseitigt. Jetzt geht es um eine essentielle Frage: Wie kann der Kreis die Menschen überzeugen, verstärkt die neuen Busse zu nutzen?

Geplant: ein Ausflug auf die Insel per Bus

Der Hergensweilerer Wilfried Mayer ist dazu durchaus bereit gewesen. Zusammen mit seiner Frau wollte er einen Ausflug nach Lindau unternehmen, gemütlich über die Insel bummeln.

Dann allerdings sah er eine Hürde vor sich: den „Tarifdschungel“, wie er es nennt. Als Gelegenheitsnutzer habe er vorab wissen wollen, wie viel er für die Fahrkarten bezahlen muss.

„Ich habe mich durchgekämpft“, hat er der LZ berichtet. Und sei dann erschrocken: „Als günstigsten Preis“ für eine Fahrt für seine Frau und sich von Hergensweiler nach Lindau und zurück habe er eine Gruppentageskarte für 21 Euro gefunden.

Ich dachte, ich hätte mich vertan. Wilfried Mayer

Das hält er für extrem teuer: „Ich dachte, ich hätte mich vertan.“ Also habe er beim Verkehrsverbund angerufen. Doch dort habe er dasselbe Ergebnis zu hören bekommen. „So teuer können der Sprit und die Parkgebühren niemals werden“, ist Mayer überzeugt. Konkurrenzfähig zum Auto sei das nicht.

Doch warum kostet die Fahrkarte so viel? Die LZ-Redaktion hat bei Felix Löffelholz nachgefragt, der beim Verkehrsverbund für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist. Eines ist dem Bodo-Mann gleich wichtig: „Mit der Einführung des neuen Busangebots war keine Preiserhöhung verbunden.“

Obwohl der Landkreis für das neue Konzept viel Geld in die Hand nehmen muss: Die Ausgaben für den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) steigen in diesem Jahr von 1,7 auf voraussichtlich 3,5 Millionen Euro.

Zahl der Waben entscheidend für Fahrpreis

Die Fahrpreise sind im gesamten Verbundgebiet einheitlich geregelt, betont Löffelholz. Maßgeblich für die Kosten der Fahrscheine ist das Zonensystem: Der gesamte Bereich des Verkehrsverbunds ist wabenförmig aufgeteilt.

„Der Preis richtet sich nach den tatsächlich durchfahrenen Zonen“, betont Löffelholz. Wer also von Hergensweiler mit der Buslinie 17 nach Lindau will, bewege sich in insgesamt vier Zonen: Vom Startpunkt in Zone 59 über Schlachters (Zone 420) und Weißensberg nach Lindau. Da im Regio-Verkehr der Lindauer Stadtverkehrstarif nicht gilt, geht die Fahrt aufgrund eines kurzen Schlenkers dann noch durch die Zonen 410 (Bodolz) und 400 (Stadt Lindau).

Entscheiden sich Fahrgäste für die etwas schnellere Variante, sprich sie fahren per Bus zum Bahnhof Hergatz und dann mit dem Zug nach Lindau, dann geht die Fahrt sogar durch fünf Zonen.

Die Gruppentagesfahrkarte für den Bereich ab vier Zonen ist das teuerste Tages-Einzelticket des Bodo. Damit hätte das Ehepaar aber auch noch einen Abstecher beispielsweise nach Wasserburg unternehmen können, ohne zusätzlich zahlen zu müssen: Dieses Ticket gilt im gesamten Verbundgebiet, von Lindau bis Salem, nach Norden bis kurz nach Leutkirch sowie bis nach Aulendorf.

eCard spart Gelegenheitsfahrern Geld

Gelegenheitsfahrern empfehlen die Zuständigen des Verkehrsverbunds, die elektronische eCard des Bodo zu nutzen: Die gewährt Rabatt auf Einzelfahrkarten, so dass die Fahrscheine für den Ausflug auf die Insel statt 21 nur 18 Euro kosten würden.

Der Verkehrsverbund Bodo hat zuletzt im vergangenen Sommer seine Preise erhöht - mit dem Hinweis auf höhere Personal- und Energiekosten. Dieser außerplanmäßige Anstieg um rund zehn Prozent gilt seither im gesamten Verbundgebiet, also auch im Regionalverkehr im Kreis Lindau.

Für Wilfried Mayer ist unterdessen klar: Rechne man zu den teuren Fahrpreisen den Weg zur Bushaltestelle und die wesentlich längere Fahrzeit hinzu, dann sei der öffentliche Nahverkehr keine Alternative zum Auto. „So können weder die Förderung des ländlichen Raumes noch des Klimaschutzes gelingen.“