Wenn sie in Kriegsgebieten unterwegs ist, hat Journalistin Susanne Glass schon oft ihr Leben riskiert. In Deutschland bekommt sie Todesdrohungen, wenn sie über Israel und Palästina berichtet. Trotzdem - oder gerade deswegen - hält sie in Lindau ein flammendes Plädoyer für den Journalismus.

Den Raketenalarm hat sie noch auf dem Handy installiert, obwohl sie schon seit zwei Jahren wieder in München lebt. Als er am 7. Oktober losging, habe sie sich zunächst nicht viel dabei gedacht, erzählt Glass im Gespräch mit Moderator Wolfgang Heim. In Tel Aviv gehörte der Alarm zu ihrem Alltag.

Doch schnell war klar: Dieser Tag ist anders. „Ich habe Videos gesehen, auch von sexueller Gewalt, die ich nie vergessen werde“, sagt die 53-Jährige. „Der 7. Oktober ist ein Trauma für alle Juden dieser Welt.“

Freunde in Israel und im Gaza-Streifen

Sechs Jahre lang hat Glass das ARD-Studio in Tel Aviv geleitet und aus Israel und den Palästinensergebieten berichtet. Dafür war sie auch schon öfter im Gaza-Streifen.

„Wenn mir vorher jemand gesagt hätte, dass da Hunderte rauskommen - ich hätte mir das nie vorstellen können.“ Dass Terroristen der radikal-islamischen Hamas am 7. Oktober die Sperranlagen zwischen Gaza und Israel überwinden konnten, war ihrer Ansicht auch „ein eklatantes Militär- und Geheimdienstversagen“ der Regierung Benjamin Netanjahus.

Denn Warnungen im Vorfeld habe es gegeben. „Warum hat Netanjahu nichts gemacht?“, fragt ihr Journalistenkollege Heim. Der Ministerpräsident habe sich darauf fokussiert, „im Westjordanland aufzuräumen“ und sei abgelenkt gewesen von den Protesten gegen die Justizreform.

Die 100 Geiseln, die noch in Gewalt der Hamas sind, seien vermutlich in Tunneln oder Privatwohnungen von Zivilisten, die dazu gezwungen würden, sie unterzubringen. „Wenn sie nein sagen, droht ihnen ganz schnell eine Kugel.“

Wo sollen die Menschen hin? Susanne Glass

Sie habe Freunde in Israel und im Gaza-Streifen, erzählt Glass. Mittlerweile sind viele Zivilisten dort in den Süden geflohen. Nun zeige „das Zielrohr der Ägypter in Richtung Gaza“, so Glass, die es zwar für unwahrscheinlich hält, dass aus Ägypten geschossen wird. „Aber wo sollen die Menschen hin?“

„Wer bin ich, dass ich das eine Leid über das andere stelle?“

Sie ist froh, dass es einer ihrer Freunde, ein deutsch-palästinensischer Arzt, geschafft hat, mit seinen vier Kindern aus Gaza zu fliehen. „Wenn die Hamas mitbekommen, dass du ausreisen willst, schießen sie dir in die Beine.“ Glass sieht das Leid auf beiden Seiten. „Wer bin ich, dass ich das eine Leid über das andere stelle?“

Auf die Frage von Wolfgang Heim, wie es den Menschen im Gaza-Streifen gehe, antwortet Glass: „Sie sind traumatisiert.“ Sie kenne viele Palästinenser, die sich von der Hamas distanziert hätten.

Was ihr nun Sorge bereitet: „Viele, auch im Westjordanland, sagen jetzt: Was sie (die Hamas, Anm. d. Red.) gemacht hat, hat dazu geführt, dass die Welt wieder auf uns schaut.“ Dieser Ansicht seien zum Teil auch Menschen, die die Hamas vorher gehasst hätten. „Sie radikalisieren sich.“

Unter den Israelis beobachtet sie eine „Polarisierung der Ränder“, wie sie sagt. „Netanjahu hat Rechtsextremisten in seiner Regierung, es werden Waffen an Siedler verteilt.“ Eine politische Mitte existiere nicht. „Es geht nur um Krieg und um vielleicht Frieden mit den Palästinensern.“

„Die Hamas benutzten Menschen als Schutzschilder“, sagt Moderator Wolfgang Heim und fragt: „Rechtfertigt das das Bombardement eines Krankenhauses?“ Die Hamas hätten bei ihrem Angriff ganz genau gewusst, „dass es eine Reaktion geben würde, die Zivilisten trifft“, ist Glass sicher.

„Ich gehe davon aus, das wollte sie. Doch nichts rechtfertigt das Bombardement von Zivilisten.“ Israel versuche allerdings, Zivilisten so gut wie möglich zu schützen. „Die Hamas macht das nicht.“

Mit 29 Jahren Kriegsreporterin geworden

Kann die Hamas ausgelöscht werden? Diesen Wunsch Israels könne sie nachvollziehen, sagt Glass. „Ich glaube nur nicht, dass das funktioniert.“ Und das israelische Militär wisse das auch. „Vielleicht ist jetzt endlich der Punkt erreicht, an dem es nicht mehr heißt, wir managen den Konflikt, sondern wir lösen ihn.“

Es sei ihr Gerechtigkeitssinn gewesen, der dazu geführt habe, dass sie Kriegsreporterin wurde. Mit 29 Jahren meldete sie sich freiwillig, um als ARD-Korrespondentin aus dem Kosovo-Krieg zu berichten. „Mir ist es wichtig, dass man nicht immer nur über Schwarz oder Weiß berichtet, sondern auch über die Grautöne.“

Wie oft sie bei ihrer Arbeit im Ausland in heikle Situationen geriet, kann sie heute nicht mehr zählen. „Häufig wusste ich gar nicht, dass ich in Lebensgefahr war“, sagt sie.

Häufig wusste ich gar nicht, dass ich in Lebensgefahr war. Susanne Glass

So sei es Zufall gewesen, dass sie nicht bei zwei anderen Reportern im Auto saß, als diese in einen Hinterhalt gerieten und erschossen wurden. Ihr Fotograf hatte an diesem Tag verschlafen und sie hatte entschieden, auf ihn zu warten.

Trotzdem habe sie mit der Frage, ob sie Angst habe, lange nichts anfangen können. „Ich hatte manchmal ein mulmiges Gefühl“, sagt sie. „Wenn du Angst hast, musst du raus.“

Gibt es im Krieg Normalität? „Viel mehr, als wir denken“, sagt Glass. Wer sich schick mache und ausgehe, bewahre seine Würde.

Zuschauer sollen sich ihr eigenes Bild machen

Als Auslandsreporterin habe, sie sich auch immer verantwortlich für das Bild gefühlt, das sie vom jeweiligen Land transportierte. „Ich versuche, Ihnen ein Potpourri anzubieten. Sie als Zuschauer müssen sich ein eigenes Bild machen“, sagt die Reporterin zu den rund 100 Zuhörerinnen und Zuhörern an diesem Abend.

Doch sie macht auch keinen Hehl daraus, wie sehr sich die Arbeit von Journalisten verändert hat. „Wir sind schneller, schneller, schneller geworden, und die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ist kürzer geworden.“ Konstruktive Kritik gebe es kaum mehr, „nur noch Beschimpfungen“. Wenn sie über Israel und Palästina berichte, bekomme sie regelmäßig Todesdrohungen. „Von beiden Seiten.“

Dass sie das trifft, ist deutlich zu spüren. „Wir versuchen, Sie gut zu informieren und riskieren dafür teilweise unser Leben“, sagt die 53-Jährige. „Warum wissen andere alles besser, die noch nie da waren?“

Wie sieht sie die Zukunft in Nahost? Die Journalistin setzt große Hoffnung in US-Präsident Joe Biden, der eine „Zwei-Staaten-Lösung“ forciert. „Die einzige Lösung ist, dass man den Palästinensern etwas anbietet“, glaubt sie. Es müsse Gebietsaustausch geben und kreative Lösungen, um beiden Seiten ein Leben zu ermöglichen. „Ich möchte nicht mehr hören, dass es nicht geht.“