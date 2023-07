Lindau

Kreisfeuerwehrverband erhält neues Rauchhaus

Lindau / Lesedauer: 1 min

Mit dem Rauchhaus können beispielsweise Küchenbrände und Kellerbrände simuliert werden. (Foto: Kreisbrandinspektion )

Der Kreisfeuerwehrverband Lindau hat von der Versicherungskammer Bayern ein so genanntes Rauchhaus zur Verfügung gestellt bekommen. Bei der Übergabe an der Hauptversammlung der Kommandanten in Opfenbach wurde das Modellhaus sogleich einer ersten Vorführung unterzogen.

Veröffentlicht: 17.07.2023, 13:50 Von: Lindauer Zeitung