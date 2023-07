Manchmal löst sie Urlaubsgefühle aus, manchmal grenzt sie an Lärmbelästigung: die Straßenmusik auf der Lindauer Insel. Ab kommenden Jahr sollen Musiker nur noch an wenigen Stellen auftreten dürfen. Doch einige bezweifeln, dass das gegen den teils ohrenbetäubenden Lärm hilft. Denn das Problem sind nicht die Musiker, die offiziell und angemeldet spielen.

Aufs Tableau der jüngsten Stadtratssitzung gebracht hatten das Thema die jungen Aktiven (JA) in einem interfraktionellen Antrag, den 21 Stadträtinnen und Stadträte aus fast allen Gruppierungen unterschrieben haben. „Als Inselbewohner fühlt man sich von der Stadtverwaltung wirklich im Stich gelassen“, sagt Sebastian Krühn (JA).

Die Forderung: Straßenmusik soll im gesamten Altstadtkern verboten werden, Ausnahmen soll es nur für den Hafen und die Hintere Insel geben. Damit sollten die Lindauerinnen und Lindauer geschützt werden, erläutert Krühn. Immerhin arbeiteten seit der Corona–Pandemie mehr Menschen von zu Hause aus. „Es ist nicht möglich, bei offenem Fenster zu telefonieren.“

„Manche schreien wie die Jochgeier“

Dass sich Menschen auf der Insel durch Straßenmusiker gestört fühlen, kann auch Bürgermeisterin Katrin Dorfmüller (SPD) nachfühlen, deren Anwaltskanzlei sich ebenfalls dort befindet. „Man muss da wirklich Abhilfe schaffen“, findet sie. „Manche schreien wie die Jochgeier.“ Doch ist ein Verbot wirklich die Lösung? Das Problem sind nicht diejenigen Künstler, die sich ordnungsgemäß bei der Stadt anmelden und an die Regeln halten, weiß Uli Gebhard (SPD), der in der Grub wohnt. Sondern diejenigen, die sich nicht anmelden, Spielzeiten überschreiten und Verstärker benutzen, die in Lindau verboten sind.

Alle Verbote werden nichts nutzen. Thomas Hummler

„Wie können wir sicherstellen, dass ein Verbot wirklich kontrolliert wird?“, fragt auch Ulrich Schöffel (BU). Die Antwort von Bauamts–Mitarbeiter Johannes Kaserer fällt ernüchternd aus: Gar nicht. „Wir sind unterbesetzt“, sagt er.

„Alle Verbote werden nichts nutzen“, glaubt Thomas Hummler (CSU), „wir haben sehr viele ausländische Mitbürger, die kein Deutsch verstehen und sich an keinerlei Regeln halten.“ Allerdings habe auch er keine bessere Lösung.

Warum die Beschränkungen erst nächstes Jahr greifen

Daniel Obermayr (BL) fürchtet, dass die Stadt durch ein Verbot von legaler Straßenmusik gerade denjenigen Musikern Platz verschaffe, die sich nicht bei der Verwaltung anmelden. „Wir müssen erst schauen, dass wir die Regeln durchsetzen können“, findet er. Günther Brombeiß (FB) hingegen ist für ein generelles Verbot von Straßenmusik. So, wie es die Stadt Meersburg bereits durchgesetzt hat. „Wir sollten da konsequent sein.“

Am Ende stimmte der Stadtrat mit deutlicher Mehrheit für den interfraktionellen Antrag der JA. Die Beschränkungen gelten allerdings erst ab dem kommenden Jahr, denn für August und September gibt es bereits Anträge von Straßenmusikern, wie Johannes Kaserer vom Bauamt erläutert.

Laura Brombeis (BL) will wissen, welche Möglichkeiten Anwohner haben, um sich gegen störende und nicht genehmigte Straßenmusiker zu wehren. Beschwerde–E-Mails erreichten die Stadtverwaltung meist außerhalb der Geschäftszeiten, also abends oder am Wochenende, so Kaserer. Die Polizei schreite im Härtefall zwar ein, habe aber ebenfalls nicht die Kapazität, regelmäßig zu kontrollieren. „Und wenn wir dann mal jemanden verweisen, kommt er am nächsten Tag wieder.“

Welche Regeln gelten jetzt — und welche kommen?

Wer in Lindau Straßenmusik machen will, muss sich bei der Stadt anmelden. Auftreten dürfen die Musikerinnen und Musiker dann nur an ganz bestimmten Plätzen. Der Hafen und die Maximilianstraße seien die beliebtesten Standorte unter den Straßenmusikern, schreibt Patricia Herpich, Pressesprecherin der Stadt. Zugelassen sind außerdem der Marktplatz und die Hintere Insel.

Insgesamt können pro Tag fünf Künstlerinnen und Künstler spielen. Erlaubt sind auch Gruppen mit bis zu drei Musikern. Sie bekommen feste Spielzeiten zugeteilt und müssen alle 45 Minuten ihren Standort wechseln.

Auf dem Marktplatz ist Straßenmusik zwischen 14 und 17.40 Uhr erlaubt, in der Maximilianstraße von 15 bis 19.40 Uhr, auf der Hinteren Insel zwischen 16 und 20.40 Uhr und am Hafen zwischen 15 und 20.40 Uhr.

Wenn sie ihre Erlaubnis bei der Stadtverwaltung abholen, werden die Musiker außerdem darauf hingewiesen, dass sie keine Verstärker, Trommeln oder Trompeten benutzen dürfen. Die gelben Schilder, auf denen ihre Erlaubnis vermerkt ist, müssen sie gut sichtbar platzieren. Zudem kann per Angabe der Spielernummer die Darbietung bewertet werden. „Sollten mehrere negative Bewertungen zu einem Spieler eingehen, so wird die Erlaubnis für diesen Musiker zukünftig versagt werden“, heißt es in der Sitzungsvorlage der Stadt.

Ab dem kommenden Jahr dürfen Straßenmusiker dann im 45–Minuten–Takt nur noch zwischen Hafenplatz und Hinterer Insel wechseln. Am Hafen ist Straßenmusik laut Sitzungsvorlage dann zwischen 14 und 20.40 Uhr erlaubt, auf der Hinteren Insel zwischen 15 und 20.40 Uhr.