Bayerns Landräte haben viel zu besprechen. Dafür haben sie sich am Mittwoch und Donnerstag in der Lindauer Inselhalle getroffen. Das große Thema der Landrätetagung war die Krankenhausreform. Dort formulierten die 71 Landrätinnen und Landräte eine Reihe von Forderungen. Ohne diese sehen sie die medizinische Versorgung auf dem Land in Gefahr.

Worüber herrscht Einigung?

„Es ist völlig klar, dass es einen Reformbedarf gibt und dass nicht jeder sein Krankenhaus behalten kann“, versichert Thomas Karmasin, Landrat von Fürstenfeldbruck und Präsident des Bayerischen Landkreistags, bei einer Pressekonferenz im Nachgang der Lindauer Tagung.

Die medizinische Versorgung kann nicht nur in den Städten stattfinden. Bayerische Landräte

Immerhin sei allein das Personal ein begrenzender Faktor: 11.000 Betten könnten in Bayern derzeit nicht belegt werden, weil es zu wenig Mitarbeitende in den Kliniken gebe.

Klar ist aus Sicht der Landräte allerdings auch: „Die medizinische Versorgung kann nicht nur in den Städten stattfinden.“ Geburtshilfe, Behandlung von Notfällen und eine Grundversorgung müssten auch auf dem Land weiter möglich sein.

Welche Kritik gibt es an der Bundespolitik?

Die Landrätinnen und Landräte finden: Alles zu zentralisieren, wäre falsch ‐ und nicht weit genug gedacht. „Geht es nach Lauterbach, soll alles zentral werden“, sagt Tamara Bischof, Landrätin von Kitzingen. Wenn für den Rettungsdienst längere Fahrtzeiten gelten, müsse aber auch eingerechnet werden, dass es dann mehr Rettungspersonal brauche. „Wir brauchen ein System, in dem alle versorgt werden.“

Auch wenn sich in Zukunft einiges verändern werde: Für Lindaus Landrat Elmar Stegmann ist es wichtig, dass eine Grundversorgung gewährleistet ist. Schon bisher hat keines der Krankenhäuser im Landkreis Lindau eine so genannte Stroke Unit, also eine Abteilung, die auf die schnelle Behandlung von Patienten mit Schlaganfall spezialisiert ist.

Thomas Karmasin findet, dass sich die Planungen vom Bund zu sehr auf die Krankenhäuser allein fokussieren. Wichtig sei, dass die Gesamtsituation der medizinischen Grund- und Regelversorgung einer Region inklusive Haus- und Fachärzten betrachtet werde.

Warum fordern die Landräte mehr Zuschüsse?

Steigende Löhne, hohe Energiepreise und Inflation: Die finanzielle Lage vieler Krankenhäuser und ihrer Träger sei dramatisch, so Karmasin. „Jede Stunde wächst das Defizit um 100.000 Euro.“

Die Landräte fordern daher zum einen finanzielle Unterstützung vom Bund, damit Kliniken ihre Betriebskostendefizite ausgleichen können. Dadurch sollen ungeregelte Insolvenzen verhindert werden. Ansonsten seien nach der Reform Häuser zu, die für den Bedarf aber nötig gewesen wären. „Wir reden über einen Überlebenskampf, der sich in den nächsten Monaten abspielt“, sagt Karmasin.

Zum anderen fordern die Landrätinnen und Landräte in einer Pressemitteilung, dass der Freistaat die Förderung der Investitionskosten von derzeit 643,4 Millionen Euro auf eine Milliarde Euro aufstockt.

Der Bund soll zudem einen Transformationsfonds auflegen, um die Mehrkosten der geplanten Reform zu schultern. „Ohne Transformationsbudget wird das alles auf keinen Fall funktionieren“, sagt Karmasin.

Warum fordern die Landrätinnen und Landräte mehr Mitspracherecht?

Teil der Landrätetagung in der Inselhalle war eine einstündige Diskussion mit verschiedenen Bundestagsabgeordneten und einem Vertreter des bayerischen Gesundheitsministeriums. Bei der Pressekonferenz im Nachgang wird deutlich: Ernst genommen gefühlt haben sich die Landrätinnen und Landräte nicht. „Man fragt sich, ob angekommen ist, was hier die Probleme vor Ort sind“, sagt Thomas Karmasin. Aus Sicht der Landräte ist ein kommunales Mitspracherecht aber „unabdingbar“.