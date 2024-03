Krankenhaus-Beirat erörtert Notfallversorgung

In ihrer dritten Sitzung haben sich die Mitglieder des Krankenhaus-Beirats mit der Notfallversorgung auseinandergesetzt. Besonders im Blick lag dabei der Rettungsdienst, so eine Pressemitteilung des Landkreises Lindau Bodensee.

Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) Allgäu, der auch für den Landkreis Lindau zuständig ist, hatte ein Gutachten zur Situation des Rettungswesens beim Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement in München in Auftrag geben. Ausgelöst wurde dieses Vorgehen, als bekannt gemacht wurde, dass die Leistungen an der Rotkreuzklinik in Lindenberg reduziert werden sollten. Mittels des Gutachtens sollte geklärt werden, ob sich der Rettungsdienst im Landkreis nun anders aufstellen muss. Die Ergebnisse des Instituts seien den Mitgliedern des Krankenhausbeirats und weiteren anwesenden Experten mittlerweile vorgestellt worden, heißt es weiter.

Demnach sei selbst beim Worst Case-Szenario, das heißt, für den Fall, die Rotkreuzklinik könnte bei Notfällen nicht mehr angefahren werden, der Rettungsdienst gut aufgestellt und könne die Hilfsfristen einhalten. Dass dies auch zukünftig so bleibt, solle kontinuierlich und kritisch über den ZRF geprüft werden. Auch könnten die Notärzte in Lindenberg weiterhin rund um die Uhr im Einsatz sein.

Von Dezember 2022 bis November 2023 hatte es laut dem Gutachten insgesamt 5226 rettungsdienstliche Einweisungen aus dem Landkreis gegeben, 2706 wurden in die Rotkreuzklinik in Lindenberg eingeliefert, davon waren 1868 Notfälle.

Doch so lange die zukünftigen Leistungen an der Rotkreuzklinik nicht genau definiert sind, müsse der ZRF allerdings von einem Worst Case-Szenario ausgehen. Es wurde daher in dem Gutachten geprüft, wie sich die Anforderungen an den Rettungsdienst entwickeln, wenn die Rotkreuzklinik bei Notfällen vom Rettungsdienst nicht mehr angefahren werden kann.

Relevant sei dabei, wie sich die zeitliche Frist verändert, in der die Hilfe vor Ort eintreffen könne. In Bayern müssen 80 Prozent der Notfälle in einem Versorgungsbereich innerhalb von zwölf Minuten durch den Rettungsdienst erreicht werden. Diese Quote werde vom ZRF laufend kontrolliert, so das Schreiben.

Neben dem Wohnort der Patienten und der damit verbunden Wegstrecke wurden in dem Gutachten auch die Diagnosen und die nächstgelegenen geeigneten Kliniken betrachtet. Demnach würden bei diesem Szenario etwa 40 Prozent der Patienten zukünftig nach Wangen gebracht. Jeweils etwa 15 Prozent müssten Lindau und Immenstadt ansteuern. Zu kleineren Prozentsätzen müssten Patienten nach Ravensburg, Kempten, Friedrichshafen und Bregenz gefahren werden.

Bregenz werde bereits heute für die Behandlung von Säuglingen und Kindern angefahren, heißt es weiter. Für den Rettungsdienst bedeute dies, dass die Transportdauer und damit die Zeit von Notrufeingang bis Einlieferung in die Klinik länger werde. Somit würden auch Rettungsmittel länger an die jeweiligen Einsätze gebunden seien.

Die Untersuchung habe ergeben, dass die Hilfsfrist in den Versorgungsbereichen Lindenberg und Lindau weiterhin ausreichend sichergestellt ist. Dies gelte jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen. So müsse der Notarztstandort in Lindenberg weiterhin rund um die Uhr besetzt bleiben.

Um weiterhin gewährleisten zu können, dass der Rettungsdienst auch in Zukunft funktioniert, müssten die Rettungswagen aus Wangen und Isny weiterhin grenzüberschreitende Einsätze im Landkreis übernehmen. Gegebenenfalls müssten diese sogar ausgebaut werden.

Eine weitere Voraussetzung sei, dass die Klinik in Wangen jährlich etwa 700 zusätzliche Rettungsdienst-Einlieferungen übernehmen könne - zwei pro Tag. Die Oberschwabenklinik habe in der Pressemitteilung betont, wie wichtig es sei, zügig verbindliche Aussagen zu erhalten.