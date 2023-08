Es ist ein heißer Sommerabend und das Wasser glitzert im Sonnenlicht, das durch die Zweige der hohen Bäume schimmert: Die Stimmung auf der Hinteren Insel am Sonntagabend ist besonders gewesen. Der Lindauer Musiker Karl Frierson hat wieder bewiesen, wie gut er Menschen mit seiner Musik in den Bann ziehen kann.

Die Wellen schlugen sacht ans Ufer — das hörte man aber nur, wenn man direkt am Wasser steht. Ansonsten ging die Stimme von Karl Frierson sanft und weich direkt ins Ohr. Entspannt und mit glückseligen Gesichtern wiegten sich hunderte Frauen und Männer verträumt zur Musik. "Lovely Day" von Bill Withers sang Frierson und fragte dann sein Publikum „geht es euch gut?“

Mit seiner charmanten, optimistischen und fröhlichen Art und seiner mitreißenden Musik begeistert Karl Frierson sein Publikum. (Foto: Susi Donner )

Ja, das tut es sichtlich. Denn mehr karibische Sommergefühle, mehr Seele geht nicht. Und das alles zum Nulltarif. Selbst wenn ein Glas Biowein zehn Euro kostete — Das war es in dieser Umgebung, in dieser Stimmung auch wert.

Eine Hommage an die Heimat

Dass der Ausnahmemusiker Karl Frierson, der weltweit Erfolge feiert, ein weiteres Mal ein Konzert für Lindau spielte, begleitet von zwei Musikerfreunden, im Freien und mit spürbarer Freude, war eine Hommage des aus South Carolina stammenden Künstlers an seine Wahlheimat.

Claudi und Doris aus Biberach sind begeistert von Karl Frierson und dem la dolce vita beim „Schützinger am See“. (Foto: Susi Donner )

Außerdem machte er damit ein Geschenk an sein Publikum, das teilweise weit angereist war. Mit seiner charmanten, optimistischen und fröhlichen Art und einem Mix aus eigenen Liedern und Coversongs riss Frierson sein Publikum mit. „Das ist zu hundert Prozent das, was man la dolce vita nennt“, meinten Claudi und Doris aus Biberach begeistert. Die beiden Frauen saßen erst gemütlich in Strandliegen, hielten es dann nicht mehr aus, gingen vor die Bühne und tanzten mit.

Publikum wünscht sich ein Lied

Frierson komponierte schließlich mit dem Publikum gemeinsam ein Lied. Er ließ sich den gewünschten Musikstil und ein Gefühl zurufen. Reggae sollte es sein und von Liebe handeln. Frierson sang und rappte aus dem Stehgreif. Das Lied handelte von schönen Gefühlen des Herzens und dem Glück, am Bodensee leben zu dürfen.

Das Sonnenlicht wurde dazu immer weicher und der Himmel färbt sich orangerot. Das Wasser des Sees wirkte wie flüssiges Gold. Ein fantastischer Abend voll mitreißender Musik aus dem aktuellen Programm der Bar „Schützinger am See“, die sich die südlichsten Sunsetbar Deutschlands nennt, war damit noch lange nicht zu Ende.