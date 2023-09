Tanner ist für viele Lindauer untrennbar mit der Denkfabrik verbunden. Als das Unternehmen im Jahr 2000 in das markante Gebäude am Fuße des Schönbühls einzog, entwickelte sich mit ihm auch ein gewisser Mythos. Eine „Fabrik“ ohne Produktion, aber mit großem Atrium, Sportstudio und eigenem Kinderhaus war neu in Lindau. Inzwischen arbeiten die Tanner–Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter in „normalen“ Büros an einem neuen Standort. Geblieben ist ihr Auftrag: Technik verständlich zu machen.

Helmut und Edda Tanner gründeten 1984 das gleichnamige Unternehmen. Ihre Erfolgsgeschichte fing mit Betriebsanleitungen an — nicht für Stabmixer oder Videorecorder, sondern für technische Anlagen, etwa Hochleistungs–Dieselmotoren für Schiffe oder Flugzeugkomponenten. Damals waren sie Pioniere.

Solche Dokumentationen, das unverzichtbare Handbuch für Installation, Betrieb und Wartung, sind gesetzlich vorgeschrieben. Sind sie gut, bedeutet das für den Anwender bares Geld. Denn sie entscheiden darüber, ob beispielsweise bei der Wartung oder bei Fehlermeldungen die Anlage einen ganzen Tag oder nur eine Stunde stillsteht.

Technik verstehen reicht nicht

Damit sich Monteure nicht über unverständliche Formulierungen den Kopf zerbrechen müssen, müssen Tanner–Mitarbeiter nicht nur die Wirkungsweise der Maschinen verstehen. Sie müssen sich auch in den Anwender, also zum Beispiel einen Monteur, hineinversetzen können, sagt Vorstandsvorsitzender Georg–Friedrich Blocher. Und in der Lage sein, sich eigenständig Dinge zu erschließen, „ohne ständig den Kunden zu nerven“. Blocher: „Tanner war einer der ersten, der das vor 40 Jahren professionalisiert hat.“

Zu der technischen Dokumentation sind im Lauf der Jahre weitere Geschäftsfelder dazugekommen. „Die Kunden wollen andere Formate“, sagt Blocher. Die Tanner AG versteht sich heute als führender Dienstleister in Technik–Kommunikation. Sie bietet technisches Marketing an, hilft ihren Kunden also, „ihre Technik ins beste Licht zu setzen“, wie Blocher erklärt.

Mit Filmen, Bildern und kurzen, prägnanten Texten. Auch in der Software–Entwicklung und Systemintegration unterstützt Tanner große, international agierende Unternehmen bei der Kommunikation ihrer Technik–Innovationen.

Das sind ihre Kunden

Die Bandbreite ihrer Kunden reiche quer durch alle Branchen, sagt Blocher. Zu ihnen gehörten mittelständische Unternehmen, aber auch global agierende Konzerne wie Siemens, Rolls–Royce Power Systems, Bosch oder Siemens Healthineers.

Die Zusammenarbeit mit international agierenden Unternehmen bringt Herausforderungen. In China müssten nicht nur unterschiedliche Strukturen und kulturelle Unterschiede berücksichtigt werden, sagt Blocher: „Wir müssen die Qualität sichern, ohne die Sprache zu verstehen.“

2017 ist die Tanner AG in den Innovationscampus in der Von–Behring–Straße umgezogen — und damit vom Mieter zum Eigentümer geworden. Das Gebäude mit einer Gesamtfläche von etwa 2500 Quadratmetern hat weder Atrium noch Bühne. Aber Solarzellen und 17 Ladestationen für E–Autos. „Das ist einfacher umzusetzen, wenn man Eigentümer ist“, sagt Blocher.

Auszug aus der „Denkfabrik“

Mit dem Namen „Denkfabrik“ kann er sich heute ohnehin nicht mehr identifizieren. „Wissensbasierte Dienstleistung entsteht in Interaktion mit dem Kunden“, sagt er. Und eben nicht in abgeschotteten Räumen. Der Umzug sei aus Sicht der meisten Mitarbeiter gut gewesen. „Es wünscht sich keiner zurück.“

Rund 200 Menschen arbeiten für die Tanner AG. Am Standort Lindau sind es 120. Neben zehn Niederlassungen in Deutschland hat sie Tochterunternehmen in der Schweiz und in Vietnam. „Wir gründen Dependancen, wenn wir Mitarbeiter vor Ort haben“, sagt Blocher. Wo auch immer sie sitzen: Die Teams arbeiten standortübergreifend zusammen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen aus der Technik oder aus kommunikationsnahen Branchen, sind also Ingenieure oder Redakteure. Aber auch Übersetzer und Quereinsteiger finden sich auf der Gehaltsliste von Tanner. So unterschiedlich ihre Qualifikationen auch sind, eine Voraussetzung bringen alle mitbringen: Interesse an Technik.

Fast die Hälfte sind Frauen

46 Prozent der Belegschaft sind Frauen. Eine Quote, die sich in der Technik–Branche sehen lassen kann. Dass sich viele bei der Tanner AG wohlfühlen, beweisen die Auszeichnungen, die sie wiederholt, zuletzt 2020, bekommen hat: Die Tanner AG darf sich zu den besten Arbeitgebern in Deutschland zählen.

Wie gelingt das? Um Erfolg zu haben, müsse man nicht nur speziell auf die Bedürfnisse von Kunden eingehen, sondern auch auf die von Mitarbeitern. „So individuell wie möglich“, sei ein Bestandteil der Tanner–Kultur, sagt Georg–Friedrich Blocher. Das gelte für Arbeitszeitmodelle, aber auch fürs mobile Arbeiten. Einzige Bedingung: „Die Hälfte der Mannschaft sollte da sein“, so Blocher. Regeln müsse man da aber nichts.

Geschäftsleitung und Coaches

Die Tanner AG hat keine klassische Führungsstruktur: „Um die Firma in ihrer Vielfalt abzubilden“, hat sie eine siebenköpfige Geschäftsleitung. Zudem gebe es nur noch sogenannte Coaches, die sich eher als Trainer denn als Vorgesetzte ihrer Teams verstünden, so Blocher.

Ein eigenes Sportstudio haben sie nicht mehr. Aber Tanner–Mitarbeiter, die Spaß am Sport haben, bekommen Gutscheine, damit sie deutschlandweit Fitness machen können. Und wer Nachwuchs bekommt, kann Kinder und Arbeit besser vereinbaren — das Kinderhaus, das mit umgezogen ist, ist direkt nebenan.

Die ersten Mädchen und Jungs, die im Tanner–Kindergarten untergekommen sind, haben schon Abitur gemacht — vielleicht arbeiten sie eines Tages für die Tanner AG.