Ein 50-jähriger Autofahrer hat beim Fahrstreifenwechsel am Freitag, 17.40 Uhr eine Kollision verursacht. Dabei wollte der Mann laut Polizeibericht aus Lindau an der Anschlussstelle Sigmarszell auf die Autobahn in Fahrtrichtung München auffahren.

Auf der rechten Fahrspur befanden sich hintereinander mehrere Lkw. Der Unfallverursacher wechselte zwischen zwei der Laster auf die rechte Fahrbahn und zog dann sofort auf die Überholspur um den vor ihm befindlichen Lkw zu überholen.

Dabei übersah er einen von hinten bereits auf der linken Spur anfahrenden Wagen und stieß mit diesem zusammen. Durch den Anstoß wurde er wieder auf den rechten Fahrstreifen geschleudert und kollidierte dort mit dem Transporter, den er überholen wollte.

Im unfallverursachenden Fahrzeug wurde die Beifahrerin, beim anderen Wagen der Fahrer leicht verletzt. Beide Pkw wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.