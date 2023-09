Vor der Landtagswahl müssen sich die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten des Wahlkreises Lindau/Sonthofen den Fragen von Schwäbische.de stellen. Heute geht es um die Frage: Wie stehen Sie zu den Überlegungen, Kliniken in der Region zusammenzulegen?

Eric Beißwenger, CSU

Eine solche Entscheidung müssen die Verantwortungsträger vor Ort treffen. Meiner Meinung nach ist es elementar wichtig, dass die Versorgung der Bevölkerung vor Ort auch in Zukunft gewährleistet wird.

Deshalb hat der Freistaat bereits im Juli 2021 im Rahmen des Krankenhaus-Bauprogramms eine höhere zweistellige Millionensumme (knapp 42 Millionen Euro) für den Neubau der Rotkreuzklinik in Lindenberg zugesagt.

Thomas Gehring, die Grünen

Ohne Zusammenarbeit einerseits und Schwerpunktbildung andererseits ist eine Krankenhausversorgung im ländlichen Raum nicht zukunftsfähig. Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Situation und im Vorfeld der kommenden Krankenhausreform begrüße ich Überlegungen über Zusammenarbeit, Fusion und gemeinsamen Neubau von Kliniken.

Gegenwärtig wird ja auch über eine Zusammenarbeit Lindenbergs mit Wangen gesprochen. Die Überlegungen über eine Zusammenarbeit im Landkreis und über die Landesgrenze hinaus sind zielstrebig weiterzuführen.

Dafür müssen alle Beteiligten an einen Tisch, die Expertise vor Ort ist einzubeziehen, es muss ergebnisoffen diskutiert werden und die beiden Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg sind im Rahmen ihrer Zuständigkeit für Krankenhausplanung und Finanzierung von Bauinvestitionen gefragt, aktiv zu werden und zusammenzuarbeiten. Oberstes Ziel muss sein: eine gute Krankenhausversorgung für die Menschen im Landkreis zu gewährleisten.

Ulrike Müller, Freie Wähler

Ich schließe mich bei diesem Thema dem Fachpersonal, den leitenden Ärzten aus Wangen und Lindenberg an: Eine Kooperation zwischen beiden Kliniken könnte eine Lösung sein und würde sicherlich auch Einsparungen bringen, zum Beispiel eine gemeinsame Notfallbereitschaft für Endoskopie (bei Akutfällen).

Darüber hinaus sehe ich einen Ansatz in einem Bundesländer-übergreifenden Gemeinschaftsklinikum. Es wäre nicht nur eine wohnortnahe Versorgung, zum Beispiel bei Schlaganfällen, Herzinfarkten gesichert ‐ es wäre ein medizinischer Mehrwert für die gesamte Region.

Dominik Spitzer, FDP

Die finanzielle Lage vieler Kliniken im Freistaat ist verheerend. Laut Krankenhaus-Rating-Report ist jedes fünfte Krankenhaus in Bayern insolvenzgefährdet. Die Rotkreuzklinik in Lindenberg musste sogar kürzlich ein Schutzschirmverfahren einleiten, was die Frage über die Zukunft der stationären Versorgung im Landkreis Lindau aufwirft.

Diese muss besonnen, aber auch offen diskutiert werden und kann nur die Aufgabe des Freistaats (in Abstimmung mit den Kommunen und Landkreis) sein, der die Krankenhausplanung verantwortet. Dabei darf es keine Denkverbote geben. Vielmehr bietet sich nun im Zuge der Krankenhausstrukturreform die Möglichkeit, aus der Vogelperspektive über verschiedenste Szenarien nachzudenken, wobei eine Zusammenlegung eines davon wäre. So könnte eine Bündelung der akut-medizinischen Kapazitäten an einem Standort im Landkreis die Chance auf eine noch hochwertigere Versorgung für die Bevölkerung mit sich bringen.

Dabei kann/muss auch das angrenzende Baden-Württemberg als Planungsregion eine Rolle spielen. Jedoch darf ebenso die Versorgung in der Fläche nicht vergessen werden. Egal welche Lösung sich nun abzeichnet: Bis ein nachhaltiges Konzept vorliegt, muss jeder Standort erhalten bleiben. Dies muss aus Mitteln des Freistaats sichergestellt werden, denn dieser war es auch der über Jahrzehnte mit zu geringer finanzieller Unterstützung die Krankenhäuser in wirtschaftliche Schieflage gebracht hat.

Markus Kubatschka, SPD

Die medizinische Grundversorgung muss in ganz Bayern gewährleistet sein. Auch die notfallmedizinische Akutmedizin im Krankenhausbereich und eine Geburtsstation muss im Landkreis sichergestellt werden. Bei beiden müssen die Wege kurz sein und bleiben! Sowohl in Wangen als auch in Lindenberg stehen die Klinikneubauten oder Modernisierungen an.

Mit dem Standort Lindau sind auf engsten Raum drei Kliniken nicht zu halten und die Einstufung wäre zu niedrig. Vielmehr wäre es sinnvoll, durch Konzentration auf einen Standort, der im gesamten Landkreis gut zu erreichen ist, eine höhere Stufe zu bekommen. Dies würde auf lange Sicht die Krankenhauslandschaft im Westallgäu stärken. Auch sollte vielleicht ein Beitritt zum Klinikverbund Allgäu für eine Absicherung der Krankenhausversorgung angestrebt werden.

Uwe Schweizer, AfD

Eine zuverlässige Gesundheitsversorgung darf darunter nicht leiden. Näheres kann ich dazu nicht aufführen.