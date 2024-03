Kliniken wollen zusammenarbeiten

Landrat Elamr Stegmann arbeitet weiter an einer engeren Zusammenarbeit mit Krankenhäusern der Region. Jetzt hat er sich die Oberschwaben-Kliniken angeschaut, ist aber auch in Kontakt mit Vorarlberg. Das Landratsamt Lindau berichtet darüber in einer Pressemitteilung.

Die Oberschwabenklinik und der Landkreis Ravensburg als Träger der OSK-Kliniken sind neben der Asklepios Klinik in Lindau und der Rotkreuzklinik in Lindenberg wichtige Partner bei der Krankenhausversorgung der Menschen im Landkreis Lindau. Insbesondere Patienten aus dem Westallgäu nutzen schon heute viele Leistungen der Oberschwabenklinik in Wangen. Landrat Stegmann hat sich deshalb vor Ort in den Krankenhäusern in Ravensburg und Wangen mit dem Ravensburger Landrat Harald Sievers, der Geschäftsleitung der Oberschwabenklinik mit Geschäftsführer Franz Huber, dem Ärztlichen Direktor Professor Oliver Rentzsch und dem Pflegedirektor Swen Wendt sowie mit mehreren Chefärzten ausgetauscht.

Stegmann wollte sich ein Bild machen von den medizinischen Leistungen und den Kapazitäten auch für Patienten aus dem Kreis Lindau. Über 50.000 Patienten wurden im vergangenen Jahr in der Notaufnahme und Kindernotaufnahme des St. Elisabethen-Klinikums (EK) in Ravensburg behandelt. Dies waren etwa 10.000 Patienten mehr als noch 2021. Die Abläufe in der Notaufnahme erläuterte Kerstin Kunz, Chefärztin der Zentralen Notaufnahme.

Kunz betont: „Unsere Notaufnahme wird nie bei der Rettungsleitstelle für die Notfallversorgung abgemeldet.“ Patienten würden am EK immer erstversorgt und zwar unabhängig vom Wohnsitz. Gut ein Drittel der Notfallpatienten wurden vergangenes Jahr stationär in der Klinik aufgenommen, die anderen Patienten konnten in der Notaufnahme versorgt werden und wieder nach Hause gehen.

Kämen medizinische Notfälle aus dem Allgäu direkt über den Rettungsdienst, so würden die Patienten in jedem Fall erstversorgt. In Zeiten hoher Bettenauslastung am EK könne es allerdings vorkommen, dass Patienten, die nicht zwingend eine spezielle Versorgung in Ravensburg benötigen, auf andere Kliniken verwiesen werden oder nach der Erstversorgung in Ravensburg dorthin verlegt werden. In solchen Fällen arbeiteten die großen Kliniken der weiteren Region und die Rettungsleitstellen sehr gut zusammen.

Stegmann besichtigte die Kardiologie am EK, die jüngst in neue Räume gezogen ist. Sie verfügt über zwei Herzkatheter-Labore, die rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Etwa 2200 Eingriffe nimmt Chefarzt Professor Florian Seeger mit seinem Team dort pro Jahr vor. So können krankhafte Veränderungen der Herzkranzgefäße, der Herzklappen, des Herzmuskels oder der Herzanlage erkannt und sofort behandelt werden.

Auch über ein Schlaganfallzentrum mit Stroke Unit verfügt die Oberschwabenklinik in Ravensburg. Chefarzt Professor Dietmar Bengel stellte dar, dass der Bereich der Neurologie am EK überregional zertifiziert ist und ein großes Einzugsgebiet bis Biberach, Sigmaringen und Friedrichshafen versorgt.

Auch in der OSK in Wangen sind zuletzt die Patientenzahlen in der Notaufnahme gestiegen. Heuer werden wohl 20.000 Patienten dort aufgenommen werden, früher waren dies 16.000. Zurückzuführen ist dies auf allgemeine Steigerungen in den Notaufnahmen, aber auch auf die nunmehr eingeschränkten Leistungen und Öffnungszeiten der Notaufnahme an der Rotkreuzklinik in Lindenberg.

Timo Gentner ist Leitender Arzt der Notaufnahme in Wangen. Er erläuterte die Abläufe der Wangener Notaufnahme mit Günther Waßmer, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie. Auch ein Medizinisches Versorgungszentrum sowie an Wochenenden und an Feiertage eine Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung sind in den Räumen der Klinik angesiedelt.

Mit 14 Betten hat die Intensivstation in der Wangener OSK vergleichsweise hohe Kapazitäten. Chefärzte zeigten dem Lindauer Landrat Intensivstation, Funktionsbereiche der Inneren Medizin und die Geburtshilfe.

Ravensburgs Landrat Sievers und die Klinikleitung betonten ihre Bereitschaft zur engen Zusammenarbeit. Insbesondere im neuen Konzept für die Lindenberger Klinik sehen sie gute Kooperationsmöglichkeiten zwischen den Häusern. So möchte die Rotkreuzklinik nach eigenen Angaben den Bereich der Altersmedizin ausbauen und damit eine Versorgungslücke in der Region schließen. Durch eine mögliche Verlegung von leichteren Fällen aus dem Bereich der Inneren Medizin nach Lindenberg könnten zukünftig in den OSK-Häusern mehr freie Betten für schwere Fälle zur Verfügung stehen.

Asklepios Klinik Lindau, Rotkreuzklinik Lindenberg und Oberschwabenklinik werden sich auf Initiative von Landrat Stegmann zeitnah zu einem Kooperationsgespräch treffen, um möglichst bald Verbindlichkeiten zu schaffen. Das sei notwendig, damit die Kliniken Veränderungen einleiten und notwendige zusätzliche Kapazitäten aufbauen können.

Auch mit der Vorarlberger Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher, dem Landeskrankenhaus Bregenz und der Asklepios Klinik Lindau führt Landrat Elmar Stegmann Gespräche für eine Kooperation über Landesgrenzen hinweg. Auch hier prüfen die Verantwortlichen, welche Leistungen sie sinnvoll bündeln können. So behandeln Kinderärzte im Bregenzer Krankenhaus schon heute viele kleine Patienten aus Deutschland.