Klimaschutz wird bei Denkmälern stärker berücksichtigt

Der Bayerische Landtag hat am 14. Juni Änderungen des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes beschlossen. Das teilt die Stadt Lindau in einer Pressemitteilung mit. Ziel der Änderung ist es, den Schutz der Denkmäler weiterhin zu gewährleisten und gleichzeitig Energiepotenziale zu nutzen. Die Änderungen sind am 1. Juli in Kraft getreten.

Die Änderungen betreffen im Wesentlichen die stärkere Berücksichtigung der Belange des Klimaschutzes im Bereich des Denkmalschutzes. Sofern die Anlagen erneuerbarer Energien überwiegend dem Energiebedarf im Baudenkmal oder zu seiner energetischen Verbesserung dienen, kann eine denkmalrechtliche Erlaubnis nur versagt werden, soweit überwiegende Gründe des Denkmalschutzes entgegenstehen. Dabei ist die Substanz des Baudenkmals soweit wie möglich zu erhalten und eine denkmalpflegerisch möglichst verträgliche Vereinbarkeit mit dem Erscheinungsbild herzustellen. Maßgebend ist, dass vorrangig der Energiebedarf im Baudenkmal abgedeckt werden soll, folglich der Eigenbedarf unter Einschluss von zum Beispiel Mobilitätsenergie. Die fachliche Beurteilung dieser Sachverhalte obliegt dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege.

In grundsätzlicher Abstimmung mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege kann bei Solaranlagen die regelmäßige Denkmalverträglichkeit anhand der unterschiedlichen Anforderungen des äußerst vielfältigen denkmalgeschützten Bestands nach einem Stufenmodell ausgerichtet werden. Damit wird vermieden, dass eine befürchtete pauschale Verwendung von Standardlösungen zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Erscheinungsbilds von Denkmälern führt. Bei mehreren Alternativen ist die denkmalverträglichste zu verfolgen. Auf Flächen, die nicht vom öffentlichen Raum einsehbar sind, sind (auch) herkömmliche Anlagen regelmäßig erlaubnisfähig.

In Ensembles sollen bei vom öffentlichen Raum aus einsehbaren Flächen entsprechende Anlagen, die mit dem Erscheinungsbild des Ensembles denkmalfachlich vereinbar sind — zum Beispiel in die Dachfläche integrierte Anlagen oder Folien — regelmäßig erlaubnisfähig sein. Entsprechendes gilt bei sogenannten Nähefällen.

Bei Einzeldenkmälern sollen auf vom öffentlichen Raum aus einsehbaren Flächen denkmalverträgliche PV–Anlagen, die mit dem Erscheinungsbild des Denkmals im Einzelfall denkmalfachlich vereinbar sind, zum Beispiel Solarziegel, Solarfolien oder in die Dachfläche integrierte Anlagen, und ohne nachteilige Auswirkungen auf die Substanz sind, ebenfalls regelmäßig erlaubnisfähig sein.

Mit Blick auf das Solarpotentialkataster weist das Bauamt der Stadt Lindau darauf hin, dass sich nicht jede Dachfläche für Photovoltaik eignet und beabsichtig wird, die Regelung zu spezifizieren und auf die Insel anzupassen.

Weitere Änderungen betreffen die Nutzung von Geothermie im Bereich von Einzeldenkmälern oder Ensembles, den Schutz von Bodendenkmälern und Änderungen beim denkmalschutzrechtlichen Verfahren. Die Änderungen können Sie unter www.blfd.bayern.de abrufen.