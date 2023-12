Klaus Bilgeri als Vorsitzender bestätigt

Turnusmäßig stand beim Gemeindepsychiatrischen Verbund Landkreis Lindau (GPV) die Wahl des Vorstands an. Bestätigt wurden für die kommenden drei Jahre der bisherige Vorsitzende Klaus Bilgeri von der Suchtfachambulanz Lindau und als stellvertretende Vorsitzende Gabriele Mayr vom Sozialpsychiatrischen Zentrum Westallgäu. Neu als stellvertretende Vorsitzende hinzugekommen ist Ulrike Lorenz-Meyer von der Tagesklinik Lindau.

Um Betroffenen von psychischen Erkrankungen eine möglichst umfangreiche Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen, ist im Landkreis ein differenziertes Angebot an Hilfen entstanden. Im GPV Lindau haben sich die Anbieter für eine gute Vernetzung der vielfältigen Hilfen zusammengeschlossen. Das Ziel im GPV ist es, über die Zusammenarbeit für die betroffenen Menschen eine wohnortnahe, passgenaue Unterstützung bieten zu können und ihre Anliegen nach außen zu vertreten, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Regelmäßig organisiert der GPV unter anderem Veranstaltungen zu den Tagen der seelischen Gesundheit, um über psychische Erkrankungen aufzuklären.

Der Bezirk Schwaben und der Landkreis Lindau beteiligen sich als Kooperationspartner im GPV Lindau in beratender Funktion. Edith Ott (Landratsamt Lindau) und Sabine Blocher (Bezirk Schwaben) vertreten die beiden Kooperationspartner als ständige Mitglieder im Vorstand.