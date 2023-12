Auf den ersten Blick ist die Villa Schnakenburg kaum zu sehen. Das Gebäude mit den kleinen Türmchen versteckt sich in der Eichwaldstraße hinter Büschen und Bäumen. Diese Abgeschiedenheit könnte ein Grund dafür sein, dass dort immer wieder wohnungslose Menschen Unterschlupf gefunden haben. Ob einer von ihnen für den Brand vor zwei Monaten verantwortlich ist, ist noch immer unklar - und wird es wohl auch bleiben.

In der Nacht auf den 3. Oktober begann die Schnakenburg plötzlich zu brennen. Nachbarn bemerkten Flammen und Rauch und riefen die Feuerwehr. Als diese eintraf, stand ein kleiner Kellerraum mit ebenerdigem Zugang in Vollbrand.

Knapp 50 Feuerwehrleute brauchten rund anderthalb Stunden, um das Feuer zu löschen. Sie konnten verhindern, dass der Brand auf das restliche Gebäude übergriff. In dem Zimmer fanden sie ein Klappbett und Kochtöpfe.

Räume wurden immer wieder zur Übernachtung genutzt

Die erste Theorie der Polizei: Jemand war in dem Kellerraum untergeschlüpft und hatte vielleicht vergessen, eine offene Flamme zu löschen. Der Fall ging an die Staatsanwaltschaft.

Deren Ermittlungen ergaben, „dass in der zurückliegenden Zeit offenbar die Räume der Villa immer wieder zur Übernachtung von wohnsitzlosen Personen benutzt wurden“, schreibt Oberstaatsanwalt Thomas Hörmann auf Nachfrage.

Der Kellerraum, in dem das Feuer ausbrach, ist ebenerdig zugänglich und vom restlichen Gebäude abgetrennt. (Foto: Christian Flemming )

Aus diesem Grund habe der Eigentümer schon vor einiger Zeit den Strom abgestellt und „die Zugänge mit Ketten gesichert oder zugemauert“, erläutert er. „Einzig frei zugänglich war offenbar noch der kleine Kellerraum, in dem das Feuer ausbrach.“

Ob zu der Zeit, als der Brand ausbrach, wirklich jemand in dem Kellerraum gelebt hat, könne er nicht mit Sicherheit sagen. „Ein Zeuge hat aber offenbar vor dem Ausbrechen des Brandes Männerstimmen gehört, welche in Zusammenhang mit dem Brand stehen könnten.“

In der Nacht auf den 3. Oktober brennt das Kellerräumchen lichterloh. (Foto: Feuerwehr )

Die Villa Schnakenburg gehört der Stadt Lindau. Ganz genau ist sie im Besitz der Immobilien Management Lindau (IML), die wiederum von der Wohnungsgesellschaft GWG betreut wird. Dort war offenbar bekannt, dass in der eigentlich leerstehenden Villa immer wieder wohnungslose Menschen hausten.

Eigentümer hat Strom abgestellt und Zugänge verschlossen

Was genau die Ursache für den Brand war, konnte die Staatsanwaltschaft nicht herausfinden. Auch die Fahndung nach Verdächtigen rund um die Villa brachte keinen Erfolg. „Ein Täter konnte bislang nicht ermittelt werden.“ Weil es keine neuen Ansätze gebe, habe die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt.

Und wie geht es jetzt mit dem Gebäude weiter? Der eigentliche Schaden im Kellerraum sei „nicht allzu groß“, schreibt Alexander Mayer, Geschäftsführer der GWG. Die Kosten für die Sicherungsmaßnahmen während und nach dem Feuerwehreinsatz beliefen sich aber auf 20.000 Euro.

Die Stadt will die Villa Schnakenburg eigentlich verkaufen. Das zugehörige Grundstück soll aber nur in Erbpacht vergeben werden - und damit in Besitz der Stadt bleiben. Laut Verwaltung gibt es allerdings weder Käufer noch Interessenten für das Haus in der Eichwaldstraße.

Doch was, wenn sich kein Käufer findet? Gibt es alternative Nutzungsmöglichkeiten? Dazu könne er derzeit nichts sagen, schreibt Mayer. „Die weitere Vorgehensweise muss zuerst mit der Stadt Lindau geklärt werden.“