Kiwi, Tweety, Fix und Foxi suchen zusammen ein neues Heim

Die vier Wellensittiche mit den Namen Kiwi, Tweety, Fix und Foxi wurden aufgrund gesundheitlicher Probleme des Besitzers im September im Tierheim abgegeben. Das farbenfrohe Quartett verträgt sich gut zusammen und sucht am liebsten gemeinsam einen neuen Platz. Sie können aber auch einzeln zu vorhandenen Wellensittichen kommen.

Die Vögel sind zwischen drei und zehn Jahre alt. Sie benötigen eine artgerechte Haltung mit Flugvoliere und mögen gern Salat und Knabberstangen. Wellensittiche sind gute Flieger und leben in Wildform in Australien, wo sie in Schwärmen zusammenleben. Deshalb ist Gruppenhaltung unbedingt erforderlich. Die Tiere können bei guter Pflege und artgerechter Haltung bis zu 20 Jahre alt werden. Realistische Zahlen sprechen jedoch eher von zehn Jahren.

Wer sich für den ein oder anderen Flieger interessiert, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau, Telefon 08382/72365, in Verbindung setzen. Weiter Infos rund ums Tierheim unter www.tierheim-lindau.de