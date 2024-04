Kita im Hammerweg eröffnet nach den Osterferien

Die Betreuungssituation für Kleinkinder in Lindau ist angespannt. Doch nun ist Erleichterung in Sicht: Nach den Osterferien eröffnet die Diakonie Allgäu eine neue Kindertagesstätte - ihre erste in Stadt und Landkreis Lindau. Sarah El Halawani und Waldemar Schuchart, die gemeinsam den Bereich Kita bei der Diakonie Allgäu leiten, beschreiben die Einrichtung, in der künftig fast 90 Kinder betreut werden können.

Ihren richtigen Namen hat die neue Kindertagesstätte, deren Standort sich in der Nähe der alten Coca-Cola-Fabrik und der Dahlienschauwiese befindet, noch nicht. Aktuell läuft sie noch unter dem Projekttitel „Kita im Hammerweg“ (obwohl die Adresse „Dr. Otto-Davidson-Straße 1“ lautet, eine neu benannte Straße in unmittelbarer Nähe des Hammerwegs). Über ihren endgültigen Namen sollen die Teammitgliedern der Einrichtung entscheiden dürfen, die hier in Kürze ihre Arbeit aufnehmen. Beheimatet ist die Kita im Erdgeschoss und dem ersten Obergeschoss eines Neubaus „mit viel Grün drumherum“, wie Sarah El Halawani und Waldemar Schuchart sagen. Das Betreuungsangebot umfasst eine Krippengruppe für maximal zwölf Kinder ab einem Jahr sowie drei Kindergartengruppen für jeweils 25 Kinder. Wie alle Kindertagesstätten der Diakonie ist auch diese integrativ und inklusiv, also auch für Kinder mit Beeinträchtigungen und erhöhtem Förderbedarf geeignet. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 7 bis 16 Uhr, freitags bis 15 Uhr.

Jeder der Gruppen steht ein großer Gruppenraum, ein Nebenraum für intensivere Kleingruppenarbeiten sowie ein eigener Waschraum mit Toiletten beziehungsweise in der Krippe ein Wickelraum mit Sichtverbindung zur Gruppe zur Verfügung. Die Kleinsten dürfen ihre nötigen Schlummerpausen in einem kuscheligen Schlafraum verbringen. Darüber hinaus gibt es einen Mehrzweckraum, der auch als Turnhalle oder als Schlafraum für die größeren Kinder genutzt werden kann. Gegessen wird im großen, hellen Speisesaal mit durchgehender Glasfront (sogar mit Bergblick) und integrierter Küche. „Das Essen wird vom ,Dorfstüble’ aus Lindau geliefert, eine Kooperation, über die wir uns freuen“, so die beiden Bereichsleitungen.

„Was die Konzeption angeht, so setzen wir auf einen grundlegend situationsorientierten Ansatz mit einzelnen Elementen aus verschiedenen pädagogischen Ansätzen“, erklären Sarah El Halawani und Waldemar Schuchart. „Ein wichtiger Bestandteil ist für uns auch immer die Religionspädagogik. Das heißt, wie feiern beispielsweise den christlichen Jahreskreis mit seinen Festen. Zugleich sind wir offen zugewandt gegenüber anderen Religionen und Kulturen und freuen uns über deren bereichernden Input.“

In Zeiten massiven Fachkräftemangels werde auch für das Personal viel getan, betonen sie. „Das Team der neuen Kita hat sehr viel Gestaltungsspielraum, vom Namen der Einrichtung bis hin zum Tagesablauf und Konzept. Das ist wirklich reizvoll.“ Generell biete die Diakonie ihren Mitarbeitenden viele Benefits, wie beispielsweise eine zusätzliche Rentenversicherung über die Evangelische Zusatzversorgungskasse, eine höhere Krankenversicherung bei der Bayerischen Beamtenkrankenkasse, ein Jobbike und einiges mehr. Nicht nur auf finanzieller, auch auf menschlicher und fachlicher Ebene kümmere man sich gut um die Beschäftigten. „Mein Kollege Waldemar Schuchart und ich sind direkte Ansprechpartner für alle Kitaleitungen der Diakonie Allgäu. Wir organisieren monatliche Leitungskonferenzen, bei denen wir uns mit den Kolleginnen über aktuelle Themen, neue Ideen und eventuelle Verbesserungsvorschläge austauschen. Dieses Miteinander wird als sehr angenehm und hilfreich empfunden.“

