In den Oberrengersweilerweg wurde der Löschzug West der Lindauer Feuerwehr am Ostermontag, 1. April, alarmiert. Das teilt die Feuerwehr Lindau in einer entsprechenden Presseinformation mit. Ein Passant meldete demnach über Notruf bei der Integrierten Leitstelle Allgäu, dass zwei Kinder beim Spielen hüfthoch im Schlammbett eingesunken sind und sich aus eigenen Kräften nicht mehr selbst befreien können.

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr bewahrheitete sich die Meldung. Umgehend wurden die zwei Burschen mithilfe von Steckleiterteilen aus ihrer hilflosen Lage befreit. Im Anschluss wurden diese durch den Rettungsdienst vorsorglich untersucht. Nach gut einer halben Stunde war der Einsatz beendet und die Kräfte rückten wieder ab.