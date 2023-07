Lindau

Kinder verabschieden Kita–Leiterin Karin Witzigmann

Lindau / Lesedauer: 1 min

Kinder, Eltern, das Team und die Kirchengemeinde nehmen Abschied von Karin Witzigmann als langjährige Leiterin der Kindertagesstätte (Kita) an der Christuskirche. (Foto: Ulrich Stock )

Im Rahmen eines Gottesdienstes im Tipi bei der Lindauer Christuskirche und einem anschließenden Fest nahmen die Kinder, die Eltern, das Team und die Kirchengemeinde am Donnerstag vergangener Woche Abschied von Karin Witzigmann als langjährige Leiterin der Kindertagesstätte (Kita) an der Christuskirche (Foto: Ulrich Stock). Im Mittelpunkt des bunten Programms standen die Geschichte von Abraham und seinem Auszug in ein neues Land sowie der persönliche Zuspruch des Segens, sowohl für Karin Witzigmann wie auch für die zwölf Kinder, die nun in die Grundschule wechseln werden.

Veröffentlicht: 27.07.2023, 09:57 Von: Ulrich Stock