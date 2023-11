Kinder für Krippenspiel an Heilig Abend gesucht

Das Krippenspiel an Heilig Abend um 17 Uhr in St. Stephan wird vom Engelschor mitgestaltet. Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren, die gerne singen, sind eingeladen mitzumachen. Die Proben unter der Leitung von Kantor Burkhard Pflomm sind ab dem 28. November immer dienstags um 17 Uhr im Gemeindesaal im Kirchlichen Zentrum, Anheggerstraße 24, in Aeschach. Die Hauptprobe ist am Freitag, 22. Dezember, ab 16 Uhr in St. Stephan. Bei Interesse besteht die Möglichkeit nach den Weihnachtsferien weiter zu proben. Dann steht ein kleines Musical über Albert Schweitzer auf dem Programm. Probestart dafür ist am 9. Januar.

Für Kinder, die lieber eine Sprechrolle übernehmen, besteht die Möglichkeit beim Krippenspiel in der Christuskirche unter der Leitung von Ute Keßler-Ploner teilzunehmen. Die Proben dafür sind freitags um 17.30 Uhr ‐ ebenfalls im Gemeindesaal im Kirchlichen Zentrum.