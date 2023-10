Streich mit Folgen

Schulkind löst Feueralarm aus: Für die Eltern wird es teuer

Lindau / Lesedauer: 1 min

Nochmal mit dem Schrecken davongekommen sind die Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer an der Grundschule Reutin (Foto: Augustin )

Am Mittwochnachmittag ist einiges los in der Grundschule Reutin: Die Feuerwehr rückt an und die Schüler müssen die Schule verlassen.

Veröffentlicht: 19.10.2023, 12:51 Von: Lindauer Zeitung