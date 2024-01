Kind über den Fuß gefahren: Fahrer flüchtet

Ein siebenjähriges Mädchen ist am Dienstag gegen 7.35 Uhr entlang der Bazienstraße in Richtung Grundschule Reutin gegangen. An einer Einmündung blieb das Mädchen stehen, da sie die Straße überqueren wollte.

In diesem Moment kam ein großes Fahrzeug, eventuell ein VW-Bus, herangefahren und fuhr dem Mädchen über den rechten Fuß. Ohne anzuhalten fuhr das Fahrzeug laut Polizeibericht weiter. Erst in der Schule berichtete das Mädchen von dem Vorfall.

Mädchen muss zum Arzt

Die Schule verständigte dann die Erziehungsberechtigten, die mit dem Mädchen einen Arzt aufsuchten. Das Mädchen wurde am Fuß leicht verletzt. Von dem Unfallverursacher sind keine weiteren Erkenntnisse vorhanden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Lindau unter der Nummer 08382/9100, in Verbindung zu setzen.