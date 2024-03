Kilometergeld für die Artenvielfalt

Anlässlich eines Schulprojekts sucht der Lindauer Schüler Leon Paasch Unterstützer. Mit seiner Aktion fördert er das Projekt Flower Kids der Bodensee-Stiftung, wie einer Pressemitteilung der Stiftung mit Sitz in Radolfzell zu entnehmen ist.

In der Welt von Leon dreht sich alles um das Mountainbikefahren und generell um Bewegung. Nun will der 14-Jährige seine Leidenschaft für den Sport mit dem Naturschutz verbinden: Anlässlich einer Projektarbeit in der Freien Schule Lindau plant er eine Radtour um den Bodensee.

Leon will die Tour in den Dienst der Artenvielfalt stellen. „Diese Initiative ist für mich nicht nur eine persönliche Herausforderung und Erfüllung einer lang gehegten Idee, sondern vor allem auch eine Möglichkeit, aktiv zum Schutz unserer Umwelt beizutragen und das Bewusstsein für die Bedeutung des Artenschutzes zu stärken.“ Hierfür sucht er Unterstützer, die bereit sind, für jeden von ihm zurückgelegten Kilometer einen Geldbetrag zu spenden.

Die gesammelten Mittel sollen dem Projekt „Flower Kids“ der Bodensee-Stiftung zugutekommen. Ziel von „Flower Kids“ ist es, Kindern die Bedeutung von Biodiversität und Artenschutz nahezubringen und sie dabei zu unterstützen, selbst Maßnahmen zur Insektenförderung, zum Beispiel an ihrer Schule oder in ihrem Jugendclub, umzusetzen.

Mehr als zehn Workshoptermine werden die Kinder von Mitarbeiterinnen der Bodensee-Stiftung angeleitet und begleitet. Dabei lernen sie insbesondere die Relevanz bestäubender Insekten sowie ihre Anforderungen an Lebensraum und Nahrung kennen. „Wir sind beeindruckt vom großen Engagement von Leon und freuen uns sehr, dass er mit den Spenden unser Projekt unterstützen wird“, wird Saskia Wolf von der Bodensee-Stiftung, die das Projekt „Flower“ Kids betreut, in der Mitteilung zitiert. In diesem Frühjahr bildet die Bodensee-Stiftung Schülerinnen und Schüler an Schulen in Engen, Radolfzell und Freiburg zu „Flower Kids“ aus.

Leon Paasch hat vor, seine Bodenseeumfahrung am 22. April am frühen Morgen zu starten. In den nächsten Wochen wird er kräftig trainieren, nachdem er den theoretischen Teil seiner Arbeit abgeschlossen hat. Darin hat er sich mit den Auswirkungen des Artensterbens und Möglichkeiten des Artenschutzes beschäftigt. Die Projektumsetzung umfasst auch das Kontaktieren verschiedener potentieller Unterstützer. Erste Spendenzusagen hat er bereits erhalten.

Wer Leon Paasch und die „Flower Kids“ der Bodensee-Stiftung unterstützen möchte, kann den Schüler per E-Mail über [email protected] kontaktieren und ihm über seinen Instagram-Kanal „radtripp.fuer.artenvielfalt“ folgen.