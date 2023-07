Seine Premiere hat der Dokumentarfilm „Kilimandscharo — diesmal mit Krücken“ bei den Filmtagen in Oberschwaben gefeiert. Die Resonanz war schon damals riesig.

Danach lief der Film nicht nur in den Kinos der Region: Am 1. Juni ging der Film vom Bodolzer Regisseur Michael Scheyer bundesweit an den Start. Jetzt kommt der Film zurück nach Lindau. Der Club Vaudeville zeigt ihn im Open–Air–Kino im Toskanapark.

Bergsteiger mit einem Traum

Mit viel Humor, Sensibilität und Tiefgang beschreibt Scheyer nicht nur den besonderen Aufstieg von Bergsteiger Thomas Lämmle aus Waldburg auf den Kilimandscharo. Lämmle, der zu den Top–Bergsteigern der Welt gehört, war nach einem Gleitschirm–Unfall gelähmt.

Sein Traum: Noch einmal auf den geliebten Kilimandscharo steigen. „Und wenn das nur mit Krücken geht, dann ist das eben so.“ Wie viel kann ein Mensch erreichen, wenn er sich seine Willenskraft zunutze macht?

108–minütiger Dokumentarfilm

Scheyer webt aber auch noch viele andere Geschichten mit in seinen 108–minütigen Dokumentarfilm. Es geht um ein Hilfsprojekt in Afrika — und um Freundschaft.

Zu sehen ist der Film am Freitag, 4. August, ab 20.30 Uhr im Open–Air–Kino des Club Vaudevilles im Toskanapark. Einlass ist bereits um 19.30 Uhr, sowohl vor als auch nach dem Film wird der Regisseur persönlich dem Publikum Rede und Antwort stehen.