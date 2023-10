Lindau

Kiki am Sonntag im Vaudeville

Lindau / Lesedauer: 1 min

Kiki kommt am Sonntag mit fünfköpfiger Band in den Club Vaudeville. (Foto: Lih Tsan )

Neuer Name, deepe Lyrics in blurry Beats: das ist das neue Gewand in dem sich Kiki auf ihrer EP „Schlafen kann ich wenn ich tot bin“ präsentiert. Am Sonntag, 15.

Veröffentlicht: 10.10.2023, 13:14 Von: Lindauer Zeitung