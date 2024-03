Algorithmen im Internet, Telefon-Hotlines oder selbstfahrende Autos: Künstliche Intelligenz (KI) übernimmt immer mehr Aufgaben im täglichen Leben. Auch vor der Schule macht die neue Technologie nicht halt.

In seinem Vortrag „O.K. mit KI - Künstliche Intelligenz als Chance im Bildungsbereich“ spricht Thomas Strasser in Lindau über Chancen und Gefahren. Der Experte unterrichtet an der Pädagogischen Hochschule in Wien. Er versucht KI und Schule miteinander zu verknüpfen.

Herr Strasser, KI wird in Zukunft immer wichtiger. Welche Fähigkeit brauchen Schulen in Zukunft?

Ich spreche in meinem Vortrag oft von der Informationskompetenz. Das ist eine der wichtigsten Kompetenzen im Kontext KI. Lehrerinnen und Schülerinnen müssen anfangen zu hinterfragen, woher kommen Daten, wo liegen sie, was passiert mit ihnen? Ich muss Daten kritisch prüfen und doppelt checken.

Das wird im Kontext KI enorm wichtig sein. Es geht darum, der KI kritisch, reflektiert gegenüberzutreten, ihr nicht gleich zu vertrauen. Das ist angewandte Informationskompetenz und eigentlich gar kein KI-Spezifikum. Das war schon früher wichtig.

Welche Gefahren gehen dann durch einen unkritischen Umgang mit KI aus?

In Zeiten des politischen Wahlkampfs können zum Beispiel KI Inhalte generiert werden, die es eigentlich so gar nicht gegeben hat. Dadurch könnten bestimmte Vorurteile geschürt und stereotypisierte Sujets gezeichnet werden. Das ist dann ganz gefährlich. Dadurch kann aber auch die Informationskompetenz gefördert werden, indem man vermehrt auf eine gezielte Quellenkritik setzt.

Wie kann KI jetzt schon sinnvoll genutzt werden?

Es gibt schon ein paar spannende Werkzeuge. Für Lernende finde ich zum Beispiel die Bild-Generatoren sehr spannend. Tippt man zum Beispiel einen schwierigen Satz in die KI ein, kriegt man das sofort visualisiert, meistens schon sehr gut. Das kann beim (Sprachen) Lernen helfen. Es gibt auch schon für Lehrerinnen und Lehrer sehr spannende Werkzeuge.

Es war nie der Anspruch von KI perfekt zu antworten. Thomas Strasser

Lehrerinnen können ihre eigenen Unterrichtsstunden von der KI entwerfen lassen und adaptieren. Das erleichtert den Lehrerinnen-Alltag sehr. Es gibt auch die Möglichkeit, Schülern schwierige Phänomene wie beispielsweise die Fotosynthese mit einem KI generierten Erklärvideo beizubringen. Man gibt den Text in das KI-Tool ein und daraus wird ein Video erstellt.

Geht es dann in Zukunft eher darum, die KI richtig zu beherrschen?

Ja das ist eine ganz fette Skill-Wende (anm. der Red. Kompetenz-Wende), wenn ich das mal unwissenschaftlich formulieren darf. Prompt-Engineering wird total wichtig werden. Also richtige Fragen zu stellen, Outputs für das eigene Lernziel zu adaptieren, die eigenen diskursiven Präferenzen einstellen.

Es war nie der Anspruch von KI perfekt zu antworten. Das ist jetzt die Fähigkeit der Lernenden, die KI mit weiteren Prompts zu füttern, bis sie das beste Ergebnis erhalten. (Anm. der Red. „Prompts“ sind Befehle, die man in eine KI eingibt. Bei der Eingabe ist es wichtig, das Problem präzise in einen Befehl umzuwandeln.)

Durch KI wird also vieles leichter. Ganze Abschlussarbeiten können damit in weniger Minuten geschrieben werden. Wo bleibt dann die Eigenleistung?

Es gibt verschiedene Universitäten, wie die Universität Prag, die mittlerweile die Bachelor-Arbeit abgeschafft haben. Aber es ist ja naiv zu glauben, dass die KI nicht bei der Recherche verwendet wird. Es geht ums Überprüfen und Falsifizieren. Das ist der springende Punkt. Es gibt mittlerweile KI gestützte Recherche- Tools, die beim wissenschaftlichen Schreibprozess durch gezielte Papersuche unterstützen.

Werden Lehrer dann überflüssig?

Ich sehe das eher nicht so. Ich war in Mathe beispielsweise grottenschlecht. Aber ich habe einfach eine tolle Lehrerin gehabt, die mich wertgeschätzt hat und gewusst hat, wie sie mich motiviert, obwohl ich nicht gut war.

Der Lehrer kennt die Lernbiografie und auch das Persönliche. Es gibt natürlich mittlerweile schon großartige KI-Tools, die den Lernprozess dokumentieren, analysieren und dann maßgeschneidert Übungen erstellen. Wir müssen aber über die motivationale, empathische Rolle der Lehrkraft sprechen.

Das bedeutet aber auch, dass es Schule ohne KI in Zukunft nicht mehr geben wird?

Da sind sich mittlerweile auch eher zurückhaltendere Protagonisten in der Bildung in Deutschland oder Österreich relativ einig. Das macht überhaupt keinen Sinn, das zu verleugnen. Wir müssen umdenken. KI kann ein Schummel-Tool sein, es kann aber auch wunderbares kreatives Lerntool sein, wenn ich es richtig einsetze.

Wie müssen Schulen jetzt also auf den Zug aufspringen?

Das Aufspringen müssen wir im Bereich Bildung und Schule ein bisschen definieren. Also didaktisch, pädagogisch aufspringen und nicht nur ein App-Feuerwerk nach dem anderen raus ballern.

