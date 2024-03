„Noch nie hatten wir vor Karfreitag so wenige Bestellungen“, sagt Roland Stohr, Vorsitzender der Genossenschaft der bayerischen Bodenseeberufsfischer, bei deren Hauptversammlung vergangenen Freitag. Dabei hätten die Berufsfischer am Bodensee auch in diesem Jahr frischen Bodenseefisch zu bieten.

Denn das Felchenfangverbot, das am 1. Januar in Kraft getreten ist und drei Jahre gilt, verbiete den Bodenseefischern ja nicht, auf andere Fischarten zu fischen.

Im Bodensee gibt es zum Beispiel Zander, Hecht, Kretzer (Barsch) „und diverse andere Arten wie das Rotauge, den Karpfen, die Schleie, den Aal“, so Stohr. „Teilweise gibt es in ganz geringen Mengen sogar noch Felchen als Beifang.“

Von Meldungen über Fangverbot abschrecken lassen?

Die meisten Fischer räucherten noch selbst und bereiteten teilweise Fischsalate oder Bodensee-Matjes zu. Je nach Fang sei es auch in der Karwoche noch möglich, einen Wildfisch zu bekommen - oder Saiblinge und Lachforellen aus regionalen Zukäufen.

Stohr glaubt, dass sich viele Menschen von den Meldungen zum Felchenfangverbot abschrecken lassen und meinen, es gebe gar keinen Bodenseefisch mehr. Doch das stimme nicht.