Katze Minka liebt es ruhig und ländlich

Die außergewöhnlich gezeichnete Katze Minka wurde in Maierhöfen aufgefunden und im Dezember ins Lindauer Tierheim gebracht. Sie ist ein Frühlingskätzchen aus dem vergangenen Jahr. Die Samtpfote ist eine Freigängerin und sollte ungehindert im neuen Zuhause rein und raus können. Schön wäre eine ländliche Umgebung. Momentan ist sie noch recht schüchtern und benötigt einen ruhigen Haushalt ohne Kleinkinder und viel Liebe und Geduld vom neuen Tierliebhaber, damit sie vertrauen fassen kann und „auftaut“. Wie alle Katzen im Tierheim ist Minka kastriert, geimpft und tätowiert. Wer sich für sie interessiert und noch mehr über sie erfahren will, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau unter 08382/72365 in Verbindung setzen. Weiter Infos rund ums Tierheim gibt es unter www.tierheim-lindau.de