Katholische Kirche startet Online-Umfrage

Kirche? Braucht es das noch? Und wenn ja, wozu? Diese Fragen stellt die katholische Kirche am Bayerischen Bodensee aktuell in einer Umfrage online unter www.kirche-am-see.de.

Im Großraum Lindau gibt es sechs katholische Pfarreien allein in der Stadt. Mehr als nochmal so viele gibt es in den umliegenden Pfarreiengemeinschaften; dazu noch evangelische, orthodoxe und andere christliche Gemeinden. Die katholische Kirche am Bayerischen Bodensee möchte nach eigenen Angaben wissen, was gut läuft und was nicht. Wo drückt der Schuh, wo fehlen Angebote, die in Leben und Glauben helfen? Jede Meinung ist den Pfarreien wichtig, betont Dekan Ralf Gührer, egal ob jemand katholisch, evangelisch oder etwa orthodox ist oder einmal war.