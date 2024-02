Kater Felix liebt Ruhe und Freigang

Der getigerte Kater namens Felix ist seit vergangenem Oktober im Lindauer Tierheim. Dort wurde er aufgrund eines Umzugs seiner Besitzer abgegeben. Nun sucht er ein neues Zuhause, wie das Tierheim mitteilt.

Felix ist 2005 geboren und schon ein Senior, der jedoch noch gerne hinaus geht. Er schläft tagsüber gern an der Heizung und war es in seinem alten Zuhause gewohnt, auch nachts hinaus zu können. So sollte uneingeschränkter Freigang vorhanden sein. Ländliche Umgebung wäre für ihn ideal. Trotz seines Alters braucht Felix keine Medikamente. Er sucht ein ruhiges Zuhause ohne Kleinkinder, gerne auch bei Menschen, die sich kein Jungtier mehr anschaffen wollen. Im neuen Zuhause will er gerne Einzelprinz sein und lässt sich auch mal mit Rinderhack verwöhnen. Der Senior ist wie alle Katzen im Tierheim kastriert, tätowiert und geimpft.

Wer ihm auf seine alten Tage noch neues Glück und ein entsprechendes Zuhause geben und mehr über ihn erfahren will, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau unter 08382/72365 in Verbindung setzen.