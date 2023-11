Einem Busfahrer ist am Montagmittag auf der Vorarlbergerstraße (L190) bei Beschling schwarz vor Augen geworden. Er geriet laut Polizei auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Fahrer reagierte schnell.

Der 70-jährige Autofahrer fuhr über das Straßenbankett in die angrenzende Wiese und verhinderte so einen Frontalzusammenstoß. Der 47-jährige Busfahrer fuhr anschließend ebenfalls über das Straßenbankett in die angrenzende Wiese und kam nach circa 200 mitten in der Wiese zum Stehen.

Leichte Verletzungen

Ein Fahrgast sowie der Busfahrer erlitten leichte Verletzungen und kamen mit der Rettung ins LKH Feldkirch, schreibt die Polizei. Am Unfallort waren der Notarzthubschrauber C8 mit drei Einsatzkräften, ein Notarztwagen mit drei Einsatzkräften, zwei Rettungswagen mit sechs Einsatzkräften, drei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Nenzing mit 20 Einsatzkräften sowie drei Fahrzeuge der Bundespolizei mit sechs Einsatzkräften im Einsatz.