Lindau

Karl Frierson singt im „Schützinger“

Lindau / Lesedauer: 1 min

Im „Schützinger am See“ kann man sonntags den Sonnenuntergang mit Livemusik und Party genießen. Als nächstes tritt hier Karl Frierson, begleitet von Dennis, auf. (Foto: Veranstalter )

An der südlichsten Sunsetbar Deutschlands, dem „Schützinger am See“ in Lindau, finden während der Sommersaison und auch im Herbst jedes Wochenende kostenfreie Musik Events statt. Von legendären Salsa Nächten über Sundowner DJ Sets bis hin zu Live Events.

Veröffentlicht: 18.08.2023, 10:44 Von: sz