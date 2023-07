Kampf gegen Zweitwohnungen am Bodensee: Ist ein Verbot die Lösung?

Obwohl der Wohnraum knapp ist, sind manche Rollläden fast das ganze Jahr unten: Für viele Städte und Dörfer in Tourismusregionen werden Zweitwohnungen immer mehr zum Problem. Nonnenhorn wehrt sich seit drei Jahren mit einem Verbot. Warum solch ein drastischer Schritt für Lindau und Wasserburg derzeit keine Option ist.

Ende 2019, als der Nonnenhorner Gemeinderat die Entscheidung traf, künftig Zweitwohnungen einen Riegel vorzuschieben, sei der Wohnungsmarkt in der 1800 Einwohner zählenden Gemeinde enorm angespannt gewesen, berichtet Bürgermeister Rainer Krauß. Große Neubauprojekte hätten zu diesem Zeitpunkt das Problem noch verdeutlicht. „Damals wurden mehrere, typisch bauträgermäßig optimierte Mehrfamilienhäuser gebaut“, sagt er.

Ein Bauträger könne mehr zahlen und baue verdichtet. Allerdings seien die Preise für die Wohnungen dann so hoch, dass normale Bürgerinnen und Bürger sie sich nicht leisten könnten. Dafür seien sie aber beliebt bei wohlhabenden Stuttgartern oder Münchnern. Für diese Gruppe sei die Region attraktiv, denn: Eine Wohnung am Bodensee werde immer ihren Wert haben.

Trotz Wohnungsnot stehen viele Wohnungen fast leer

Allerdings werde eine Zweitwohnung häufig mehr als Geldanlage genutzt, als um darin zu leben. „Wir wollen aber nicht, dass Wohnungen ein halbes Jahr ungenutzt rumstehen, wenn wir im Dorf akute Wohnungsnot haben“, sagt Krauß. „Das war unser Dilemma. Deshalb wollten wir ein Zeichen setzen.“

Die Mehrfamilienhäuser stehen inzwischen, für sie konnte die neue Regelung noch nicht angewandt werden. Doch seither hat die Gemeinde eine Möglichkeit, neue Zweitwohnungen zu unterbinden. Deren Zahl hat sich auf 200 eingependelt.

Das Verbot beruht auf Paragraf 22 im Baugesetzbuch, das die „Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktionen“ regelt. Das Gesetz können Gemeinden in Urlaubsregionen anwenden, indem sie Nebenwohnsitze unter Genehmigungspflicht stellen. Möglich ist das, wenn die Räume insgesamt an mehr als der Hälfte der Tage eines Jahres unbewohnt sind. „Seither genehmigen wir keine neuen Zweitwohnsitze mehr“, sagt Krauß. Die bestehenden Zweitwohnugen haben freilich Bestandsschutz.

Der Nonnenhorner Bürgermeister Rainer Krauß ist zufrieden mit dem Verbot neuer Zweitwohnungen. (Foto: bbb )

Was sich in Nonnenhorn durch das Verbot ändert

Vorreiter in Bayern war die Gemeinde Berchtesgaden. An ihrem Beispiel hat sich Nonnenhorn orientiert und wenig später nachgezogen. Das Winzerdorf führte das Verbot als erste Gemeinde am deutschen Bodenseeufer ein, ist in der Region aber bislang die einzige geblieben. Eine Folge der neuen Regelung spürt die Gemeinde. „Leute, die zuziehen, melden sich mit Hauptwohnsitz in Nonnenhorn an“, berichtet der Bürgermeister. Ihm ist zwar bewusst, dass es Möglichkeiten gibt, die Regelung zu umgehen. Trotzdem ist er sich sicher, dass schon allein die Einführung des Verbots Signalwirkung hatte.

Die nehmen bloß Platz weg. Rainer Krauß

Als eine der flächenmäßig kleinsten Gemeinden Bayerns müsse Nonnenhorn sorgsam mit der Fläche umgehen. „Wer hier wohnen will, ist herzlich willkommen“, sagt Krauß. Aber von einem Zweitwohnungsbesitzer, der nicht am Dorf– und am Vereinsleben teilnehme, dessen Kinder dort nicht in die Schule gehen und der woanders seine Steuern zahle, habe die Gemeinde nichts. „Die nehmen bloß Platz weg“, bringt er es auf den Punkt.

Auch in Wasserburg ist Wohnraum knapp, die Höhe der Mieten und Grundstückspreise sind laut Bürgermeister Harald Voigt im oberen Bereich angesiedelt. Bei insgesamt 4500 Einwohnern zählt die Gemeinde 178 Zweitwohnungen. Ein allgemeines Verbot komme für Wasserburg dennoch nicht in Frage. Aus Voigts Sicht lässt sich das rechtlich nicht durchsetzen. „Da gibt es unterschiedliche Rechtsauffassungen. Also hat der Kläger gute Chancen, durchzukommen“, sagt er.

Warum Wasserburg auf ein anderes Instrument setzt

Die Gemeinde will den Umgang mit Zweitwohnungen anders als Nonnenhorn regeln, und zwar über ihr neu eingeführtes Baulandmodell. Darüber will Wasserburg die Entwicklung neuer Wohngebiete steuern. Es sieht im Kern vor, dass die Gemeinde zusätzlich geförderte Wohnflächen zur Verfügung stellt, aber auch neue Zweitwohnungen sollen unterbunden werden. „Nur durch einen Flächenankauf durch die Gemeinde können zukünftig Baulandmodelle entwickelt und damit eine Richtungsweisung in gemeindlicher Grundstückspolitik gegeben werden“, sagt Voigt.

In Lindau gibt es 520 Zweitwohnungen, 1271 Menschen sind aktuell mit Nebenwohnsitz in der Stadt gemeldet. Doch ein Verbot zieht die Stadt derzeit nicht in Erwägung. „Grundsätzlich könnte ein solches Verbot Zweitwohnungen rechtlich steuern. Dies müsste dann aber auch konsequent kontrolliert und durchgesetzt werden“, sagt Pressesprecherin Bettina Wind. Aber sie weiß auch: „Das ist derzeit mangels Personal nicht möglich.“

Lindau schließt Zweitwohnungen schrittweise aus

Wind verweist außerdem auf den Grundsatzbeschluss des Lindauer Stadtrats zur Sozialgerechten Bodennutzung, kurz Sobon, vom Mai 2017. Dieser sei inzwischen um eine Regelung für Zweitwohnungen ergänzt worden. „In neuen Bebauungsplänen schließen wir Zweitwohnungen schrittweise aus“, sagt Bettina Wind. So wüssten Investoren und Käufer von Beginn an, dass Zweitwohnungen nicht zulässig sind.

Dass das Verbot durchaus umstritten ist, bemerkt auch Nonnenhorns Bürgermeister Krauß. Seit die Gemeinde das Zweitwohnungsverbot erlassen hat, muss er immer wieder darüber diskutieren. Mit Maklern, aber auch mit kaufwilligen Interessentinnen und Interessenten. Das nimmt er in Kauf. „Fürs Gemeinwohl.“

Zweitwohnungen bringen auch Einnahmen

Nonnenhorn nimmt über die 200 vorhandenen Zweitwohnungen im Jahr rund 100.000 Euro Zweitwohnungssteuer ein. Der Satz liegt bei zwölf Prozent der Netto–Kaltmiete.

In der Nachbargemeinde Wasserburg sind 178 Zweitwohnungen gemeldet. Der Satz liegt dort bei 15 Prozent der Netto–Kaltmiete. 2022 beliefen sich die Steuereinnahmen auf rund 250.000 Euro.

In Lindau gibt es 520 Zweitwohnungen. Die Zweitwohnungssteuer beträgt 20 Prozent der Netto–Kaltmiete. Die Einnahmen summieren sich auf rund eine Million Euro. 2023 rechnet die Stadt mit 950.000 Euro.