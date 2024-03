Kammermusikabend „Young Spirit - Skilled Hands“ im Lindauer Stadttheater

Der Internationale Konzertverein Bodensee und birdmusic veranstalten aktuell das mittlerweile 26. Internationale Festival junger Meister, das zum elften Mal junge Violinvirtuosen in den Fokus stellt. Wieder sind zahlreiche hochbegabte Künstler aus aller Welt in begeisternder und vielfältiger Weise in Recitals und als Solisten in Orchesterkonzerten zu erleben.

Das außergewöhnliche Kammermusikprojekt unter dem Motto „Young Spirit - Skilled Hands“ wird am Donnerstag, 18. April, um 20.30 Uhr zum vierten Mal in Lindau präsentiert. Ein öffentlicher Meisterkurs, der vom weltweit renommierten Violinpädagogen Krzysztof Wegrzyn im Festivalzentrum Langenargen geleitet wird, bietet dem Publikum interessante Einblicke in die Welt der Musik.

Am 18. April kommt es im Lindauer Stadttheater um 20.30 Uhr erneut zu einem kammermusikalischen Highlight, wenn wiederum ausgewählte junge Meister mit international renommierten Kollegen zusammenarbeiten. Gemeinsam führen sie mit den Streichsextetten A-Dur op. 48 von Antonin Dvořák und B-Dur op. 18 von Johannes Brahms große Werke der Kammermusikliteratur auf. Aus dem Kreise der jungen Meister werden die 25-jährige Österreicherin Sophie Druml, die 28-jährige Japanerin Yoshie Okura, der 22-jährige Eike Coetzee aus Südafrika und die 22-jährige Österreicherin Ania Druml mitwirken und für den „Young Spirit“ sorgen.

