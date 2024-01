Kammermusik erklingt im Lindauer Theater

Die Zurich Chamber Singers und Chaarts sind mit ihrem Programm „Glückliche Seelen“ am Montag, 19. Februar, um 19.30 Uhr im Theater Lindau zu Gast. Zu Gehör kommen „Ave Verum“, „Exsultate Jubilate“ und die „Große Messe“ von Wolfgang Amadeus Mozart sowie „Plainscapes von Peteris Vasks. Mit den Zurich Chamber Singers und Chaarts haben sich ein Chor und ein Instrumental-Ensemble gefunden, die im Geiste ihrer kammermusikalischen Arbeit und im elektrisierenden Spirit ihrer Aufführungen seelenverwandt sind, heißt es in der Ankündigung des Konzerts. Die musikalische Leitung des Abends hat Christian Erny. Karten gibt es an der Lindauer Theaterkasse, unter Telefon 0761/88849999 sowie online unter www.kultur-lindau.de. Tickets sind außerdem erhältlich bei der Tourist-Information Lindau, im Lindaupark und bundesweit bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.