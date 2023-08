Kabarettistin vergleicht das Leben mit einer Taxifahrt

Im Vorjahr noch als „rasende Reporterin“ für den BR beim Salzburger Stier in Lindau unterwegs, steht Eva Karl Faltermeier am Samstag, 16. September, um 20 Uhr mit ihrem aktuellen Programm „Taxi. Uhr läuft.“ auf der Bühne des Zeughauses. Faltermeier zählt laut Programmankündigung zu den Senkrechtstarterinnen der letzten Jahre in der deutschen Kabarettszene. In ihrer neuen Show vergleicht sie das Leben mit einer Taxifahrt. „Denn nicht immer wird man im Leben da abgeholt, wo man steht“, heißt es weiter. Karten gibt es zu 23 Euro, ermäßigt 19 Euro an der Theaterkasse Lindau, im Lindaupark sowie online unter www.zeughaus–lindau.de und reservix.de. Restkarten stehen eventuell an der Abendkasse zum Verkauf.