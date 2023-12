Jungkatze Merle sucht ein Zuhause

Die Jungkatze Merle stammt aus Grünenbach und kam im August mit Mutter und Geschwistern ins Tierheim. Die anderen Jungkatzen aus dem Wurf sind bereits vermittelt. Nur Mama Muffin und Merle sind noch da. Geboren ist die kleine Dame Anfang Juli. Demensprechend ist sie, wie alle Jungkatzen, noch total verspielt, neugierig und turnt gerne überall herum. Sie ist jedoch auch eine verschmuste, zutrauliche Katze, die gut mit anderen auskommt. Für sie wäre ein Zuhause in einer ruhigen Wohngegend denkbar, an dem sie ungehindert ein und ausgehen kann. Sie kann auch gern zu einer Familie mit Kindern. Man sollte aber bedenken, dass Tiere kein schnelles Weihnachtsgeschenk sind, sondern sie wohlüberlegt in ein neues Zuhause kommen sollten. Wer Interesse hat, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau 08382/72365 in Verbindung setzen.