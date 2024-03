Junge Liberale Allgäu begrüßen die Legalisierung von Cannabis

Das Gesetz zur teilweisen Legalisierung von Cannabiskonsum hat nun auch die letzte große Hürde im Bundesrat genommen. Die Jungen Liberalen Allgäu sehen in dem Gesetz einen längst überfälligen Schritt für die konsequente Regulierung.

„Auf dem Schwarzmarkt gibt es keinen Jugendschutz“, so deren Programmverantwortlicher Kilian Baumann. Die Jugendorganisation der FDP hatte schon seit den 90er-Jahren dafür gekämpft, Cannabis vollständig zu legalisieren, um kriminellen Banden die Geschäftsgrundlage zu entziehen, und dabei noch Konsumenten von sogenannter „gestreckter“ Ware zu schützen. In der Tat gehen psychische Schäden infolge von Cannabiskonsum oft nicht auf den eigentlichen Wirkstoff THC, sondern auf unklare Dosierung und billigere synthetische Ersatzprodukte zurück. Diese werden dem getrockneten Marihuana auf dem Schwarzmarkt beigemengt, um die Wirkung zu verstärken und eine scheinbar höhere Qualität vorzutäuschen. Eben diese Substanzen führen aber häufig zu psychischen Störungen und schädigen Heranwachsende besonders, heißt es in einem Schreiben der Jungen Liberalen Allgäu.

Mit der Legalisierung, so die Hoffnung Jungen Liberalen, könne den gesundheitlichen Schäden, ebenso wie dem verantwortlichen Schwarzmarkt mitsamt seinen gesellschaftlichen Folgen vorgebeugt werden. Endlich hätten Polizei und Staatsanwaltschaften wieder Kapazitäten frei, Mafiabanden zu verfolgen, statt Konsumenten kleinster Mengen von Cannabis zu bestrafen. Die jährlichen Einsparung im Justizsektor geht laut Regierungsschätzung in die Milliarden.

Anders als den Kritikern des Gesetzes geht die Legalisierung ab nächstem Monat der liberalen Jugendorganisation noch gar nicht weit genug. „Für uns kann der legalisierte Eigenanbau nur der erste Schritt sein. Erst durch den lizensierten Verkauf wird der Dealer wirklich arbeitslos“, so Kilian Baumann weiter. „Gerade das Allgäu als Grenzregion leidet besonders unter internationalem Drogenschmuggel. Dies wollen wir unterbinden, weshalb wir uns auch klar für die baldige kontrollierte Abgabe einsetzen, ob in Form einer Allgäuer Modellregion, oder deutschlandweit.“