Jung, ehrgeizig und talentiert

Golf, Berge, Bodensee: Für Maximiliane Finger war die Teilnahme an den Liechtenstein Open eine Rückkehr zu ihren Wurzeln. Denn die Großeltern des 16-jährigen Golftalents aus dem oberbayerischen Schrobenhausen leben in Lindau. Dass dann dabei das Turnier selbst nicht ganz so wie geplant lief, war angesichts der Schönheiten der Natur und der aufkommenden Erinnerungen fast Nebensache. Wobei die Schülerin sich für das kommende Jahr doch eine Verbesserung bei dem Golfturnier vorgenommen hat.

Es war in gewisser Weise eine Rückkehr zu den Wurzeln. Zumindest kamen viele Erinnerungen in Maximiliane Finger auf. An eine Zeit, als sie regelmäßig ihre Großeltern besuchte. Sie über den Steg des Hauses von Oma und Opa in den Bodensee kletterte. An die Berge, den Pfänder. Ja ‐ und so fühlte sich die 16-Jährige sofort wieder heimisch und wohl, als sie bei den Liechtenstein Open auf dem Golfplatz stand und die Bälle über die Fairways, Grüns und Bunker der Plätze in Weißensberg, Rankweil und Bad Ragaz schlug.

Mit den Profis auf dem Golfplatz

„Ich bin ja eigentlich nicht in die Region gekommen, um Urlaub zu machen“, erzählt Maximilian Finger und lacht. „Aber als ich auf den Plätzen stand, dachte ich dann schon: Das ist wie Urlaub hier.“ Dabei stand das Sportliche bei der jungen Frau aus dem oberbayerischen Schrobenhausen natürlich ganz oben. Denn sie gilt als eines der größten Golftalente im süddeutschen Raum und war bei den Liechtenstein Open ‐ bei dem auch Profisportler teilnahmen ‐ gleichzeitig die jüngste Teilnehmerin.

Trotzdem stand neben den drei Tagen und drei Golfplätzen auch noch ein bisschen Sightseeing auf dem Programm ‐ unter anderem eben auch ein Besuch in Lindau. Der Heimat von Maximiliane Fingers Großeltern und die Heimat ihrer Mutter Petra. Die ehemalige Ruderin heiratete vor rund acht Jahren den ehemaligen Boxer René. Als Patchworkfamilie leben die beiden nun in Schrobenhausen. Und sowohl Petra als auch René Finger geben als ehemalige Leistungssportler ihre Erfahrungen an Maximiliane weiter.

Maximilianes ganze Leidenschaft gehört dem Golfen. Sie hat große Ziele. Kurzfristig will sie nationale Turniere gewinnen und sich auch bei internationalen Turnieren ganz vorne zeigen. Langfristig träumt sie von einer Teilnahme bei den Olympischen Spielen 2028, einer Profikarriere und Siegen bei internationalen Golfturnieren. Dafür trainiert sie hart. Bis zu 20 Stunden pro Woche. Neben mentalem Training, will sie sich im Athletikbereich und in der Technik weiter verbessern. „Ich will so schnell wie möglich alles erreichen“, sagt sie. „Deshalb ist der mentale Faktor sicher etwas, an dem ich noch viel arbeiten kann. Beispielsweise an meiner Ungeduld.“

Finger erhält die Unterstützung ihres Rektors

Doch die Ungeduld ist gleichzeitig auch ihr Antrieb, neben ihrem unbändigen Ehrgeiz. Deshalb passt ihr Motto auch perfekt zu ihr: „Der Treibstoff für Disziplin ist die Willenskraft.“ Und diesen Treibstoff hat sie beinahe im Übermaß. So schafft sie es beinahe spielerisch, Schule, Familie, Freunde und Sport unter einen Hut zu bringen. Und das, trotz der vielen Reisen. „Rund ein Drittel der Schulzeit war ich zuletzt nicht da“, sagt sie. Dabei erhielte sie die Unterstützung ihres Rektors. „Wir haben viel Vertrauen ineinander“, sagt Maximiliane Finger. Und eine Abmachung, dass sie den Sport in diesem Umfang weiter betreiben kann, wenn die Noten stimmen. Und diese passen. Die Klassenarbeiten schreibt sie nach. Beim Unterrichtsstoff war die Corona-Pandemie mit Homeschooling hilfreich und hat gezeigt, dass man auch ohne Anwesenheit in der Schule auf dem Laufenden bleiben kann. So will sie im kommenden Jahr ihre mittlere Reife machen, anschließend an der Fachoberschule ihr Abitur nachholen, um dann mit einem Stipendium nach Amerika überzusiedeln, um dort neben dem Sport auch an einem College zu studieren.

Maximiliane Finger hat also ganz klare Vorstellungen, was ihre Zukunft betrifft. Nicht nur im Sport, sondern auch für ihren weiteren persönlichen Werdegang. Sehr strukturiert sei sie, sagt sie deshalb über sich. „Und auch der Wille fehlt mir nicht“, ergänzt sie. Alles Zutaten, die für eine Sportkarriere dienlich sind. Dabei war es noch gar nicht absehbar, welche Geschwindigkeit ihre Golfkarriere aufnimmt, als sie mit rund sechs Jahren das erste Mal einen Schläger in ihren Händen hielt. „Ich habe damals ein bisschen geturnt und in einer Faschingsgesellschaft getanzt“, erinnert sie sich. Vielleicht war das ein Grund, warum sie lieber zuerst Handstände auf dem Golfplatz machte. Doch mit der Zeit wurde aus dem Hobby dann immer mehr eine Leidenschaft. Seit zwei Jahren betreibt sie es als Leistungssport. „Damals hatte ich noch ein Handicap von 22. Inzwischen bin ich bei 2,5“, sagt sie.

Vereinzelte Erfolge

So hat die 16-Jährige inzwischen mehrere Trainer, spielt auf dem heimischen Golfplatz in Gerolsbach und in Aschheim. Alles ist also ausgerichtet auf eine große Karriere. Das unterstreicht sie auch mit ihren Erfolgen, beispielsweise gewann sie den „Gold Mad New Year Cup“ und die „Bavarian Junior Golf Masters“. Nur bei den Liechtenstein Open war sie etwas enttäuscht über ihren achten Platz. Es lief nicht alles rund an den drei Tagen. Doch nächstes Jahr will sie dort wieder dabei sein ‐ und es besser machen. Ihr Ehrgeiz will mehr. Und natürlich will sie auch wieder in der Region sein. In Lindau. Bei ihren Großeltern. Dort, wo sie früher schon einmal in den Bodensee gesprungen ist.