Julia Bek ist erneut deutsche Vizemeisterin

In ihrer noch kurzen Wettkampfkarriere hat Julia Bek schon einige beachtliche Resultate erzielt. Einen dieser Erfolge wiederholte die Karatekämpferin des TSV Lindau nun. In Dillingen/Saar im Saarland sicherte sich Bek am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal die deutsche Vizemeisterschaft.

Unterstützung erhält Bek weiterhin durch ihren Trainer Franz Erben. Der Memminger hat einiges vorzuweisen. Er trägt den 7. Dan, ist unter anderem Welt- und Europameister sowie mehrfacher deutscher Meister im Karate. Das Training mit Bek trug schnell Früchte, wie die Lindauerin im Jahr 2022 gegenüber der „Lindauer Zeitung“ herausstrich. „Ich muss ihm Respekt zollen. Er hat mich gut hingebracht“, lobte Bek.

Bundesliga-Kämpferin holt den Titel

Dass sich die Karate-Abteilungsleiterin des TSV Lindau nachhaltig auf einem starken Niveau befindet, zeigte sich nun bei der deutschen Meisterschaft im Saarland. Hoch motiviert und bestens vorbereitet durch Erben reiste Bek an. Ihr Pool (Kumite Einzel Damen Ü30‐60/ +60 kg) war mit vielen hochrangigen Kämpferinnen besetzt, darunter die fünfmalige deutsche Meisterin Stella Holczer, die auch in der Bundesliga für Goju Ryu Schifferstadt startet. Bek gelang nach sehr guten Vorrundenkämpfen der Einzug ins Finale. Da hatte dann aber die aus Wasserburg aus Bodensee stammende Kämpferin das Nachsehen gegen Holczer. „Sie ist ein besonderes Talent und hat sehr gut gekämpft“, lobte Erben.

Für Bek war es 2023 die zweite große Leistung. Bereits im Frühjahr durfte sie sich in Burghausen über den Gewinn der bayerischen Meisterschaft in Kumite freuen. Vom 16. bis 18. November kämpft Bek bei der WUKF-Europameisterschaft in Antibes (Frankreich).